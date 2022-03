10 marzo – Un ricovero e un dimesso, 270 positivi e 180 guariti

Ieri in Molise nessun decesso e nessun ricovero, una dimissione, 285 contagi e 249 guarigioni.

UN RICOVERO MA ANCHE UNA DIMISSIONE

Nel bollettino diramato oggi dall’Azienda sanitaria regionale, si registra un pareggio nel bilancio delle persone ricoverate in ospedale: c’è un altro degente nel reparto Anziano Fragile, un paziente di Bojano. Al tempo stesso una persona di Termoli è stata dimessa da Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli. Questa dunque l’attuale situazione nel nosocomio hub per la cura del covid: 22 i pazienti assistiti, la maggior parte nel reparto Anziano Fragile. Tre i degenti in Terapia Intensiva, sei in Infettive.

CONTINUA LA GRADUALE ASCESA DEI CONTAGI

Anche dal bollettino di oggi arriva la conferma di una lenta ma graduale ripresa dei contagi. Su 1007 tamponi molecolari refertati da Asrem e 859 test antigenici, sono stati accertati 270 positivi. La maggior parte delle diagnosi a Campobasso (59) e Termoli (50). I casi attualmente positivi sono 6.102. Invece solo 179 persone si sono negativizzate. Tra queste ultime spiccano le 24 guarigioni accertate a Vinchiaturo. Tasso di positività al 14.5%.

IL BOLLETTINO DEL 10 MARZO

IN ITALIA MENO DI UN MILIONE DI CASI

Nel resto del Paese sono stati rilevati 54.230 nuovi casi su 453.341 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Tasso di positività al 12%, in leggera crescita (ieri all’11,7%). Il numero dei positivi in Italia scende dunque sotto la soglia di un milione: un dato simile non si registrava dall’inizio dell’anno. Il bollettino del ministero della Salute riferisce però di 136 vittime, mentre 546 sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-17). I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.414 (-161).