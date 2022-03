Articolo in aggiornamento

Ieri in Molise 2 ricoveri, 231 contagi e 277 guarigioni.

Il bollettino di oggi 1 marzo dell’Azienda sanitaria regionale del Molise riferisce del decesso di una donna di Salcito di 89 anni che era ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Purtroppo quindi un altro decesso nella lunga scia di vittime provocate dalla ondata covid che sta caratterizzando l’inverno 2022.

Sale il numero delle persone ricoverate in ospedale e anche quello nel reparto di Rianimazione del Cardarelli, visto che nelle ultime ore una persona di Belmonte del Sannio è stata trasferita dal reparto di anziano fragile a quello di terapia intensiva. Nel frattempo una persona di Larino è stata ricoverata nel reparto anziano fragile e due persone di Termoli hanno fatto il loro ingresso in malattie infettive, sempre al Cardarelli. Attualmente risultano 31 pazienti con covid in ospedale: 3 sono in terapia intensiva, 15 in malattie infettive e 13 nel reparto anziano fragile.

Il numero dei guariti oggi è più del doppio di quello dei positivi. Sono infatti 709 le guarigioni annunciate a fronte invece di 320 nuovi positivi, emersi in 249 casi da test antigenici e in 71 casi da tamponi molecolari processati dalla Azienda sanitaria regionale del Molise. Per questi ultimi il tasso di positività è del 6,8%.

Il bollettino dell’1 marzo

I DATI NAZIONALI

Lieve calo dei posti letto occupati in Terapia Intensiva (-6), molto più consistente nei reparti ordinari (-395). Le vittime sono state 233. I contagi odierni 46.631 su 530.858 tamponi con tasso di positività dell’8,8%.