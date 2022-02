Zampata del Lupo: a Taranto un pareggio (1-1) che sa di vittoria

L’attesa sfida tra Taranto e Campobasso finisce 1 – 1, ma per gli ospiti è come se fosse quasi una vittoria: un palo e un rigore sbagliato non consentono ai locali di mettere in cassaforte i tre punti.

Squadre in campo per il turno infrasettimanale, si recupera la seconda giornata del girone di ritorno. Il tecnico rossoblù Cudini cambia qualcosa nel pacchetto offensivo affidandosi a Di Francesco-Rossetti-Emmausso. Al centro della difesa, senza Menna (squalificato) e Dalmazzi (infortunato), ci sono Magri e Sbardella. A centrocampo Tenkorang, Candellori e Persia. Assente per squalifica capitan Bontà.

Circa 50 tifosi rossoblù allo stadio ‘Erasmo Iacovone’, impianto dedicato al calciatore originario di Capracotta e deceduto a soli 25 anni in un incidente stradale.

Avvio choc per i rossoblù che devono inseguire dopo appena due minuti: Mastromonaco si avventa sul pallone approfittando di una erronea valutazione del portiere ospite Zammarion che stava facendo sfilare lo stesso fuori dal rettangolo di gioco. Assist per il talentuoso Giovinco che in posizione defilata insacca all’angolino approfittando di una ‘dormita’ della difesa del Campobasso. E’ la rete dell’1-0 per il Taranto. Una doccia gelata per i rossoblù che provano a reagire con Emmausso (10′), tiro bloccato dal portiere di casa. Nel frattempo la squadra pugliese confeziona altre due occasioni molto pericolose: una con Saraniti (20′), il raddoppio viene annullato per fuorigioco; l’altra con Versienti (33′).

All’inizio della ripresa mister Cudini cambia una pedina nel pacchetto offensivo: Merkaj entra al posto di Di Francesco. E’ di Candellori la prima occasione del secondo tempo, palla di poco alta sulla traversa (48′). Mentre va di poco fuori il colpo di testa di Magri sugli sviluppi di un corner (54′). Ospiti più determinati in avvio di ripresa, ma al 58′ Zammarion salva quasi sulla linea il colpo di testa di Saraniti.

Il pressing rossoblù dà i suoi frutti al 60′: Merkaj incrocia di sinistro in area, il portiere di casa Chiorra sventa il tiro di Rossetti ma sulla respinta si avventa Emmausso che insacca la rete dell’1-1. Il numero 10 rossoblù, fra l’altro uno degli ex in campo assieme a Magri, viene ammonito poco dopo. Cudini lo sostituisce con Pace. Poco prima era stato espulso il ds della formazione pugliese che aveva protestato per una presunta irregolarità sulla rete del Campobasso.

Nuovo cambio tra i Lupi: all’81’ entra Giunta al posto di Persia.

Il Campobasso controlla bene, ma il Taranto potrebbe cambiare l’equilibrio della gara pochi secondi dopo: solo il palo salva i rossoblù sul ‘missile’ di Falcone. All’88’ Vanzan travolge Manneh, l’arbitro concede il rigore. Dal dischetto Saraniti calcia centralmente, pallone respinto da Zammarion. Sospiro di sollievo per i Lupi che conquistano il terzo risultano utile consecutivo e strappa un risultato importante contro un temibile avversario. Nel prossimo turno il Campobasso ritrova il pubblico amico: a Selvapiana arriva il Palermo.

IL TABELLINO

TARANTO: Chiorra; Versienti, Riccardi, Benassai, Ferrara; Civilleri (67’ Bellocq), Marsili; Mastromonaco (67’ Manneh), Giovinco (79’ Barone), Santarpia (55’ Falcone); Saraniti.

ALL.: Giuseppe Laterza

CAMPOBASSO: Zamarion; Fabriani, Sbardella, Magri, Vanzan; Candellori, Persia (82’ Giunta), Tenkorang; Rossetti, Emmausso (66’ Pace), Di Francesco (46’ Merkaj).

ALL.: Mirko Cudini

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido

Assistenti: Cerilli di Latina e D’Ilario di Tivoli. Quarto ufficiale Viapiana di Catanzaro.

MARCATORI: 2’ Giovinco (T), 60’ Emmausso (C).

Note: ammoniti Santarpia, Civilleri, Bellocq, Marsili (T), Magri, Sbardella, Emmausso, Pace, Vanzan, Giunta (C). Presenti circa duemila spettatori di cui una cinquantina da Campobasso.