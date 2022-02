Volley, Spike Campobasso festeggia il successo contro l’Andria

Ritorno in campo con successo per l’EnergyTime Spike Devils Campobasso. Dopo quasi due mesi lontani dal Pala Vazzieri i molisani hanno riabbracciato il pubblico amico festeggiando il successo interno contro l’Andria. Una gara dove la Spike ha dominato le prime due frazioni, poi la reazione di orgoglio degli ospiti ha portato la sfida fino al quarto set.

Un avvio di gara equilibrato, l’EnergyTime Spike Campobasso ha provato ad allungare ma l’Andria è rimasta agganciata al match anche grazie a qualche errore dei locali (8-5 il parziale). Capitan Sulmona e soci hanno riorganizzato il gioco e sono riusciti ad incrementare il vantaggio prima fino al 16-8 e poi chiudendo il set 25-13. La seconda frazione si è aperta sulla falsa riga della precedente.

L’Andria è riuscita ad andare sul +1 del 3-4 grazie ad un errore al servizio di Saraceno. La Spike è salita in cattedra e ha accumulato un buon vantaggio. Sul 13-7 sono iniziate le rotazioni di mister Maniscalco. Con il punteggio di 25-13 la Spike si è portata sul 2-0 nel conto set. Debutto casalingo per il centrale Salmena, arrivato con la finestra di mercato invernale che aveva debuttato a gennaio nel recupero di Leverano.

Nel terzo periodo l’Andria è sempre in vantaggio. I punti di Saraceno, Rescignono e un ace di Santucci hanno portano i molisani al -1 del 18-19, un attacco out di Bertoli ha completato la rimonta fino al 19 pari. Durante la gara entrambe le squadre hanno pagato tante imprecisioni al servizio e in attacco. La Spike è riuscita a rimanere agganciata al set ma l’Andria ha chiuso la frazione ai vantaggi 25-27. Il quarto set è dal doppio volto. I padroni di casa sempre in vantaggio. Sul 24-14 l’ Andria è riuscita ad annullare ben sei palle match alla fine Rescignano ha messo a terra il punto del 25-20.

Il prossimo weekend si torna in trasferta con una gara complicata in casa di Gioia del Colle, una delle pretendente al salto di categoria.