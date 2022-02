Vittime delle Foibe, cassetta delle lettere ‘speciale’ in Bibliomediateca

Da oggi e per i prossimi giorni, l’Amministrazione comunale di Campobasso, così come è avvenuto in occasione della Giornata della Memoria dello scorso 27 gennaio, anche per la Giornata del Ricordo delle vittime delle Foibe celebrata il 10 febbraio, ha deciso di collocare una mailbox realizzata dagli studenti del Liceo Scientifico “A. Romita” di Campobasso, diretto dalla dirigente Anna Gloria Carlini, presso la BiblioMediaTeca cittadina per invitare tutti, grandi e piccini, a condividere il proprio pensiero lasciando una lettera con personali riflessioni o con tutto ciò si riterrà utile per onorare il Ricordo delle vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano dalmata.

“Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare al progetto organizzato in occasione del Giorno del Ricordo scrivendo una storia di una o più vittime delle foibe da inserire all’interno della mail box posta nella Bibliomediateca comunale presso la Casa della Scuola in via Roma. – come hanno dichiarato gli studenti Danila Cicchetti e Nicola Tammaro a nome di tutta la classe V F del Liceo Scientifico “A. Romita” – Il testo non ha un limite di lunghezza o formattazione, potrà essere a propria scelta manoscritto o dattiloscritto, romanzato o documentato, anonimo o autografo.”