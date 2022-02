Sono entrati nel vivo i lavori sul viadotto Bovara, un tratto di strada sulla Provinciale 159 tra i Comuni di Larino e Casacalenda he è stato al centro di polemiche e cronache locali per molti anni perché interessato da diversi smottamenti e frane che ne hanno compromesso la transitabilità, accrescendo l’isolamento di numerosi comuni che hanno bisogno di quel pezzo di infrastruttura per gli spostamenti. I lavori, appaltati per 1 milione e 200mila euro, dovranno concludersi entro febbraio 2023 ma se la tabella di marcia seguirà i ritmi attuali si potrebbero concludersi anche prima. E’ la speranza del presidente Francesco Roberti, al vertice dell’ente provinciale di Campobasso, che auspica – esprimendo soddisfazione per l’opera e lo stato dei lavori – una ulteriore accelerata. Il viadotto serve in modo particolare i paesi del cratere sismico del terremoto 2002, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Santa Croce, Bonefro, Montorio, Montelongo e Rotello.

Nel 2022 e nel 2023, inoltre, ci saranno altri interventi per favorire l’uscita dall’isolamento di diverse aree interne del Molise, garantisce Roberti, che precisa come “la Provincia di Campobasso ha appaltato il 100% delle opere messe a bilancio con largo anticipo rispetto alla fine dell’anno. La legge Delrio – aggiunge – aveva messo in ginocchio le province ma oggi, soprattutto grazie a una politica più lungimirante e a una struttura preparata, possiamo affermare che questi enti stiano uscendo dal buio di una riforma che non aveva tenuto conto dell’importanza strategica delle stesse Province”.