I viadotti di via Corsica hanno bisogno di un intervento di manutenzione così da assicurare l’utilizzo in massima sicurezza anche per i prossimi anni. È quanto emerso dallo studio commissionato dal Comune di Termoli e dalle prove di carico eseguite nello scorso mese di ottobre.

L’intervento di riqualificazione ‘Intradosso impalcato viadotti di via Corsica’ è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 con uno stanziamento di 100.000 euro per il primo anno, mezzo milione per il secondo anno e 200.000 euro per l’ultimo anno. Una sorta di intervento tampone dal costo inferiore al milione di euro.

A livello statico i viadotti Santa Maria e Molinello sono in buone condizioni ma è necessario un intervento di ripristino su impalcati e pilastri, in particolare a causa del deterioramento provocato anche dalle acque meteoriche nel corso degli anni. Le verifiche ultimate nei mesi scorsi erano state avviate già diversi anni fa e si sono rese più urgenti dopo che il crollo del ponte di Genova ha mostrato l’importanza della manutenzione in opere costruite diverse decine di anni fa.

Non c’è ancora una tempistica certa per l’intervento tant’è che l’iter pare lontano dall’arrivare a una gara pubblica per la realizzazione dei lavori che vedono come Responsabile unico del procedimento l’architetto Francesco Paolo Avellino dell’Ufficio Tecnico comunale.

Andrà valutato anche l’aspetto non meno rilevante della viabilità alternativa che si renderà necessaria nel caso in cui il cantiere dei lavori andrà ad occupare l’intera carreggiata, di fatto ostruendo il passaggio dei veicoli sui ponti.

Intanto il Comune di Termoli sta lavorando anche a un progetto più consistente che comporterebbe la ristrutturazione totale di entrambi i ponti che collegano il centro di Termoli con la zona sud e sono fondamentali per la viabilità visto che attraversano via Corsica, ormai diventata una delle principali arterie commerciali della città. In passato era stato calcolato che occorrerebbero circa 5 milioni per rimettere a nuovo i due viadotti.

Tuttavia per questo intervento più grande il Comune è alla ricerca di finanziamenti e quindi per ora resta solo sulla carta.