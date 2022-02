Lavori a macchia di leopardo un po’ ovunque a Campobasso per portare a termine le opere avviate e che, perlopiù, riguardano la viabilità cittadina.

Dopo i lavori di risistemazione che hanno interessato nelle scorse settimane le rotatorie poste a via Conte Rosso e via Benedetto Croce, infatti, continua l’opera di manutenzione da parte dell’Amministrazione comunale per rendere sicura e scorrevole la mobilità in altre zone della città.

Proprio oggi sono stati terminati gli interventi di risistemazione della rotatoria di via Campania attesi da tempo e sollecitati a più riprese a causa di diversi incidenti che puntualmente sono accaduti proprio all’altezza dell’incrocio in questione.

Foto 3 di 3





Ma non è finita: nei prossimi giorni lavoro sono previsti per le rotatorie poste a Contrada Macchie, Contrada Selva Piana e in prossimità del pastificio Guacci.