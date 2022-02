La Protezione civile del Molise ha diramato un avviso di allerta gialla per il forte vento che da questa mattina presto, e per le successive 24/36 ore, si abbatterà sulla nostra regione.

Le raffiche, secondo quanto previsto dal centro funzionale di Campochiaro, saranno fino a burrasca forte e porteranno anche mareggiate lungo la costa adriatica.

Attenzione dunque ai possibili danni alle aree di pertinenza delle abitazioni come tettoie, pergolati e similari come pure a tutti quegli impianti provvisori come gazebo o impalcature e reti di cantiere che rischiano di essere spazzati via dal vento in grado – e anche questo è un pericolo quando la situazione è di allerta – di trasportare oggetti su ruote pesanti in strada (pensiamo alle roulotte o ai carrelli) ma anche di spezzare rami, alberi o pali della segnaletica stradale e pubblicitaria.

Insomma, scenari che si sono ripetuti molte volte durante queste ‘tempeste’ di vento.

Le intense correnti settentrionali, che faranno anche scendere le temperature, non dureranno a lungo. Lo scenario prospettato dalla Protezione civile è caratterizzato da elevata incertezza previsionale ma non sono da escludere temporali anche intensi e grandinate sempre associati alle raffiche di vento forte come pure a nevicate notturne su Matese e lungo i rilievi del Fortore.