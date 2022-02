Macchiagodena ‘bisserà’ il suo progetto ‘Genius Loci: Portami un libro e ti regalo l’anima’. La conferma che “ci stiamo lavorando” arriva dal sindaco, Felice Ciccone, che con la sua Amministrazione ha deciso che quell’esperienza, foriera di una notevole visibilità per il centro in provincia di Isernia e di ricadute importanti, dovrà ripetersi. Farsi strategia.

In dirittura d’arrivo dunque il bando 2022 dell’originale progetto che ha portato sulla ‘Terrazza del Matese’ 200 visitatori nei mesi scorsi. Presumibilmente il bando verrà pubblicato a marzo e, come nella passata edizione, sarà valido da giugno a dicembre. Nel 2021, come vi abbiamo più volte raccontato, è bastata l’estate per far andare a ruba i ‘posti gratis in B&b in palio.

Il progetto turistico-culturale, pubblicato su gran parte della stampa nazionale e non solo, dalla sua ha anche il merito di aver regalato a Macchiagodena un ‘tesoretto’ di libri. Genius Loci infatti chiedeva al visitatore di donare un testo con una dedica. E di regali di questo tipo non ne sono arrivati solo 200, ma tantissimi altri. Una libraia di Parma, ad esempio, ha deciso di donare circa 3mila e 500 volumi al paesino dell’entroterra molisano che sta facendo dei libri, appunto, il suo genius loci.

“È pronta la Casa dei Libri, allestita nella Torretta medievale a pochi passi dal Municipio”, ci racconta entusiasta il primo cittadino. Una vera e propria biblioteca in un autentico scrigno di bellezza qual è la Torretta.

Di più. In corso d’opera anche la stesura del libro che raccoglie – proprio come nelle intenzioni si era deciso di fare – tutte le dediche raccolte finora. Andrà in stampa probabilmente a marzo. “Sarà quello una sorta di filo rosso tra la fine del progetto 2021 e l’inizio del progetto 2022”, le parole del sindaco diventato uno degli 11 ‘virtuosi’ d’Italia.

Ma le novità per Macchiagodena non sono finite qui: nei prossimi mesi si potrà ammirare il Castello Longobardo, che si erge maestoso nella piazza centrale del paese, rimesso a nuovo, dentro e fuori. Mesi fa vi avevamo annunciato i lavori, che prevedevano in primis la messa in sicurezza del tetto. Ebbene, quella parte di lavori è completata ed è stata rimossa l’impalcatura, come si vede anche dalle foto scattate tra fine dicembre e inizi febbraio.

“Rimangono da completare i lavori all’interno del Castello – così il sindaco – e prevediamo che per marzo si concluderanno anche quelli”.

Macchiagodena, insomma, si sta facendo bella per la nuova e promettente stagione di scambi culturali.