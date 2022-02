Martedì – 22 febbraio – sono iniziati i lavori per l’installazione di un ripetitore per la telefonia mobile fra le abitazioni di contrada San Giovanni e contrada Limiti a Campobasso.

E i cittadini all’arrivo delle ruspe, hanno reagito con sconcerto rispetto ad un’azione inattesa e imprevista. Lo denuncia il consigliere di minoranza di palazzo San Giorgio, Alberto Tramontano, che è stato subito inondato da decine di segnalazioni al riguardo.

Il consigliere nell’esporre la contrarietà degli abitanti della zona ricorda che a “giugno 2020 il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno all’unanimità perché si definisse un Piano comunale per le antenne al fine di evitare installazioni selvagge nel territorio cittadino”.

Ma nonostante quella decisione ratificata in un’aula consiliare e “le rassicurazioni date direttamente e in incontri pubblici dal Sindaco Gravina e da esponenti della Giunta comunale, i lavori sono iniziati nell’indifferenza di chi avrebbe dovuto vigilare e garantire il diritto alla salute e al benessere dei propri concittadini” scrive in una nota di denuncia Alberto Tramontano.

E ancora: “Non è concepibile che nessuno della Giunta Gravina abbia seguito l’iter autorizzativo e abbia informato il comitato di San Giovanni e Limiti”.

Tramontano ha quindi presentato in Consiglio comunale un ordine del giorno urgente perché il sindaco sospenda in autotutela i lavori nelle more dell’approvazione del Piano comunale per l’installazione delle antenne. “Gli abitanti di Contrada San Giovanni e Contrada Limiti non sono cittadini di serie B e meritano rispetto. Non ci rassegniamo ad azioni amministrative lontane dai bisogni e dalle necessità reali dei cittadini e che rappresentano uno sfregio al diritto alla salute e al benessere”.