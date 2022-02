Una volpe vicino alle case di Termoli: il video da via del Mare

Un incontro ravvicinato molto particolare quello testimoniato da un video inviato alla nostra redazione da un lettore e che mostra una volpe che si muove tranquillamente lungo via del Mare, in un’area non distante dal centro abitato di Termoli in piena notte.

Nel filmato si intuisce che l’animale non ha avuto il minimo timore dell’auto dalla quale veniva realizzato il video e quindi sembra essere in qualche modo abituata alla presenza umana. Non è la prima volta che esemplari di volpe vengono fotografati e filmati nelle vicinanze delle abitazioni anche se un evento del genere a Termoli è piuttosto raro.

Il filmato è utile anche per ammirare la bellezza della volpe con la sua caratteristica coda che la rende inconfondibile.