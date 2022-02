Un bacio in piazza contro il pregiudizio: il San Valentino dell’Arcigay

#LoStessoBacio celebra l’amore per lesbiche e gay in occasione della festa degli innamorati di San Valentino. E quest’anno partecipa anche il Comune di Isernia.

L’iniziativa, in Molise, prenderà forma in una manifestazione dell’amore universale presso l’ex Lavatoio in largo Fratelli Maddalena dalle 16.30 alle 19.30 di domani, lunedì 14 febbraio.

In queste tre ore saranno distribuiti Baci Perugina e cartoline per dimostrare che l’amore è di tutti, incluse coppie gay e coppie lesbiche. Ad oltre cinque anni ormai dall’approvazione delle unioni civili si vuole cogliere l’occasione anche per ribadire l’importanza della condivisione di ciò che – proprio come i sentimenti – è qualcosa di uguale per tutti.

Anche perché, nonostante la legge sulle unioni civili, molte coppie sono ancora costrette a nascondersi per non subire discriminazioni. Nonostante l’avanguardia dei tempi, troppi sono ancora gli atti di discriminazione nei confronti di chi chiede legittimamente di vivere i propri sentimenti senza essere costretto a nascondersi. Né a subire angherie o ritorsioni di alcun genere. Un fatto ormai intollerabile.

Con questo evento si vuole urlare ancora una volta che “l’amore non fa distinzioni”, scrivono in una nota i volontari e le volontarie di Arcigay Molise. L’iniziativa è giunta al suo decimo anniversario, più volte negli anni è arrivata in Molise, come in tante altre città d’Italia, e si è inteso che eventi come questo “continuano ad essere fondamentale nel ribadire l’importanza della visibilità dell’amore a 360 gradi”.

L’Arcigay Molise ringrazia anche l’azienda Perugina che ancora una volta, in occasione del suo centenario, ha scelto di essere al fianco dell’associazione Gay Center, promotrice dell’iniziativa e quindi anche agli operatori di Arcigay Molise.