Il 4 febbraio si celebrerà la Giornata dei calzini spaiati, una singolare iniziativa che esalta il valore della diversità. Anche la scuola dell’Infanzia di Ferrazzano aderirà invitando i bambini a indossare calze di colore diverso ai piedi nel primo venerdì del mese.

E’ stata una maestra di Udine, oltre dieci anni fa, a inventare questa divertente ricorrenza volta a promuovere nelle generazioni più giovani la capacità di accogliere gli altri, lo spirito di amicizia, e soprattutto di respingere pregiudizi o giudizi affrettati verso chi non è come noi. Da quella prima edizione nella scuola primaria di Terzo di Aquileia, in provincia di Udine, l’idea della maestra Sabrina Flapp ha percorso molta strada sempre con lo scopo di sensibilizzare i bambini sull’autismo e su altre diversità valorizzando il messaggio che diverso è sinonimo di bellezza, arricchimento e libertà

“Diciamoci la verità – scrivono le docenti di Ferrazzano nel loro invito – chi non ha almeno un paio di calzini spaiati nel cassetto? E chi non ha mai indossato per errore due calzini diversi in preda alla fretta? Se stavate pensando di buttare via i vostri calzini spaiati, non fatelo. Perché discriminarli? Indossateli con orgoglio venerdì 4 febbraio”.

Durante questa particolare giornata ci saranno attività a tema per educare i bimbi ad accettare e condividere con gli altri, senza paura, la diversità, di qualunque genere essa sia. E anche da casa, genitori, parenti, fratellini e sorelline potranno inviare foto dei loro piedi colorati.