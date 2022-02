Tutela delle Diomedee, il presidente del Parco del Gargano in visita alla Capitaneria

Ieri, lunedì 21 febbraio, il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, il professor Pasquale Pazienza, si è recato presso la Capitaneria di porto di Termoli per un incontro istituzionale.

Accolto dal comandante della capitaneria Amedeo Nacarlo e dal comandante della delegazione di spiaggia delle Isole Tremiti, Angela Nuzzaci, il presidente ha trattato importanti argomenti relativi alla gestione dell’area Marina Protetta delle Isole Tremiti e ha condiviso con la Capitaneria le prossime iniziative, in linea con un impiego sinergico finalizzato alla tutela dell’Arcipelago delle Diomedee.

Nell’occasione il presidente ha manifestato vivo apprezzamento per le diverse attività d’istituto volte dalla guardia costiera molisana a tutela della sicurezza della navigazione e dell’ambiente marino. Un particolare ringraziamento, naturalmente, è stato rivolto all’autorità marittima, cui è attribuita in via esclusiva la vigilanza specialistica per la verifica del rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, per il prezioso lavoro svolto favore dell’area Marina Protetta, soprattutto durante il periodo estivo.