Mentre i contagi frenano (la scorsa settimana l’aumento dei positivi è stato inferiore rispetto alle precedenti) e anche se si discute della proposta di far lavorare in corsia i sanitari positivi asintomatici, negli ospedali molisani non diminuiscono le difficoltà legate alle infezioni riscontrate nel personale. Non solo al Cardarelli di Campobasso e al San Timoteo di Termoli, si sta vivendo una nuova emergenza anche al Veneziale di Isernia dove qualche giorno fa gli infermieri hanno lavorato con un segno di lutto sulla divisa. Il personale sanitario, stremato dalla lunga carenza di operatori in corsia, in queste ultime settimane sta facendo di nuovo i conti con il venir meno di medici, infermieri e oss: devono restare in isolamento a casa perchè positivi.

Una decina di giorni fa nel nosocomio termolese la sala operatoria e la rianimazione hanno funzionato a regime ridotto perchè un medico e due infermieri erano risultati contagiati. Ora è in sofferenza il Veneziale. Come si apprende da fonti ospedaliere, tutto è iniziato lo scorso 22 gennaio, quando è stato accertato il primo paziente contagiato. Il virus poi si è diffuso a medici, infermieri, oss e persino ad uno studente e agli addetti alle pulizie. Una decina di casi in tutto tra il personale sanitario impiegato in Medicina, Rianimazione e Ortopedia: cinque infermieri e tre medici positivi nei tre reparti. Invece sette degenti positivi sono stati trasferiti in questi giorni nell’hub per la cura del covid in Molise, il Cardarelli di Campobasso. Altri casi sarebbero stati accertati in Chirurgia.

Naturalmente la diffusione del virus nelle corsie dell’ospedale di Isernia, sta creando tra gli operatori non solo notevole preoccupazione e ansia. Al tempo stesso è la causa di un ulteriore sforzo richiesto sempre al personale per sopperire all’assenza di medici e infermieri contagiati e costretti a restare a casa. Nel reparto di Medicina del Veneziale, da quanto si apprende, si sta vivendo la situazione più critica: “Stiamo lavorando come un reparto covid senza aver ricevuto un’opportuna formazione e senza che venga riconosciuta un’indennità”, riferiscono alcuni sanitari che auspicano quanto prima una decisione da parte dei vertici sanitari per bloccare i ricoveri o prevedere un’area grigia.

Anche perchè, raccontano sempre dall’ospedale pentro, quando è stato necessario trasferire i pazienti nei reparti covid del Cardarelli di Campobasso e all’interno delle barriere di biocontenimento, “non c’era il medico” e “di notte nel reparto di Medicina è rimasto un solo infermiere con 26 pazienti da controllare.

Inoltre, proprio per sopperire alla carenza di personale, un infermiere del reparto di Medicina è stato spostato in Rianimazione.

E’ in questo difficilissimo contesto, che accomuna gli ospedali molisani a quelli di tante altre regioni, che il Governo dovrebbe valutare la proposta dei governatori di richiamare in servizio i medici positivi purché asintomatici e vaccinati con tre dosi. Un’idea lanciata a causa della crescente pressione sugli ospedali (anche in Molise il numero dei ricoverati è aumentato a dispetto dei positivi), in considerazione della veloce diffusione di Omicron e degli effetti lievi per chi è immunizzato. La Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, con il presidente Filippo Anelli, ha stoppato però la proposta delle Regioni definendola “irricevibile”.