La città si tinge di bianco

Tuoni e bufera di neve nel cuore della notte: oltre 30 centimetri a Campobasso fotogallery

Dalle 23 i fiocchi sono scesi copiosi. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti sulla carreggiata e auto in panne anche nel centro città. Mezzi in azione per diverse ore e pattuglie della polizia stradale in soccorso agli automobilisti in difficoltà

Dopo un lungo periodo con scarse precipitazioni e temperature quasi primaverili, è giunta una forte nevicata nella notte di sabato 26 febbraio a Campobasso. La coda dell’inverno ha regalato almeno 30 centimetri che si sono accumulati a partire dalle 23. Auto completamente sommerse dalla coltre bianca e alberi appesantiti tanto che diversi sono stati gli interventi da parte dei vigli del fuoco per rimuovere quelli caduti proprio a causa del peso della neve. di 20 Galleria fotografica Neve Campobasso 26 febbraio 2022







Interventi di questo genere sono stati eseguiti nel quartiere Vazzieri, lungo via Garibaldi e per strada che porta ai Monti. Anche per la polizia stradale è stata una notte impegnativa con soccorsi a diversi automobilisti che sono rimasti bloccati per strada a causa delle strade completamente coperte dalla neve (come dimostrano le immagini). I tuoni in lontananza a partire dalle 23 hanno lasciato presagire la bufera di neve, arrivata puntuale poco dopo. Magico lo scenario invece per gli amanti della neve che alla vista dei fiocchi caduti copiosi hanno scelto di uscire a piedi abbandonando le auto seppellite per godersi il panorama. Giovani e meno giovani che attendevano una nevicata simile, non hanno potuto fare a meno – nonostante le rigide temperature – di improvvisare gare a palle di neve e tuffi nei punti più alti di accumulo della coltre bianca, tra risate e divertimento.

