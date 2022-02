Il questore di Campobasso Giancarlo Conticchio ha chiuso un bar di Termoli per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Obiettivo del provvedimento è evitare – attraverso la chiusura temporanea – il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale segnalata continuamente al centralino della polizia.

Il bar resterà chiuso al momento per sette giorni. Ben nove denunce sono arrivate negli uffici del commissariato da giugno 2021 fino a gennaio scorso. E tutte lamentavano la presenza nel locale in questione di soggetti con precedenti di polizia e condanne per vari reati, soliti disturbare con la loro condotta anche gli altri avventori.

A questo punto, il capo della polizia della provincia di Campobasso, viste le circostanze e rilevata l’evidente fonte di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, ha decretato la sospensione dell’attività.

La questura di Campobasso, in merito all’applicazione dell’art. 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, precisa che questi “prevede che il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini” e aggiunge che “qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata”.