Tra sacralità e tradizione: la leggenda del Re Bove, le radici della riconciliazione

Amore, in trame oscure. Mille desideri come pioggia notturna a incendiare brividi, distorti pensieri, conflitti irredimibili. Il nome di una leggenda, i contorni del mito: re Bove. Un racconto scolpito nella pietra, come fosse la gemma incastonata nelle mura del destino di questa terra. Le colpe, i pianti, i fantasmi di concupiscenze torbide sullo sfondo di esoterici portali. Il Verbo e l’azione, il peccato e la redenzione; un viaggio attraverso gli intricati sentieri dell’animo umano e delle sue contraddizioni.

Canta la tradizione, di un sovrano innamorato di sua sorella: mira proibita; dal sangue, dal vincolo familiare, da ogni etico dettame. Eppure non dal sussurrare sinistro della tentazione; che lo spirito, si sa – suggerisce il Grande Libro – spesso é assai debole dinanzi al richiamo della carne. Di qui, tra deliri impuri e invincibili, la richiesta folle al pontefice in carica: il permesso di prendere in moglie la consanguinea.

Un appello cui – secondo la narrazione – il papa replicò facendo ricorso a tutte le proprie doti diplomatiche e ad una proposta solo apparentemente proibitiva: “Ti accorderò il consenso solo se riuscirai a edificare cento chiese in una notte!”. Un compito arduo anche per sua maestà, una missione ai limiti della praticabilità; della praticabilità umana, per lo meno. E infatti ad altre forze il re Bove si rivolse, stringendo col diavolo un patto segreto: l’anima in cambio di un aiuto risolutivo. Differiscono, forse, le fiamme dell’Ade da quelle dei più inesprimibili struggimenti interiori?

Su queste basi e ai limiti del magico, pietra su pietra, masso dopo masso, il re e il suo alleato arrivarono a un passo dal completare l’opera. Novantanove. Poi, all’improvviso, il vuoto. E dentro al vuoto un silenzio gravido di lacrime: il re, pentito e in preda al rimorso, pianse amaramente gridando a Dio tutto il suo disperato bisogno di perdono.

Incassato l’oltraggio, il gran tradimento, il diavolo si infuriò, scagliando via uno dei macigni contro la chiesa in fase di ultimazione: quella di Santa Maria della Strada, che ai nostri giorni ancora conserva le “tracce” della leggenda sulla sua facciata principale; l’effige del bove è proprio lì, accanto al rosone, quasi a presidiare l’ingresso del luogo sacro. Di quelle immani fatiche e dei novantanove templi, secondo il racconto, restano oggi sette cappelle, tra cui quella di San Leonardo (Campobasso), quelle di Santissima Maria Assunta (Ferrazzano) e di Santa Maria (Cercemaggiore); oltre, naturalmente, alla chiesa di Matrice.

Il racconto del re Bove è un elemento importante del corpus tradizionale di questa terra, una narrazione antica capace di affascinare intere generazioni con i suoi intrecci e di renderle così saldamente unite nel firmamento dell’appartenenza identitaria e culturale. Ma rappresenta al medesimo tempo una metafora luminosa: per giungere alla riconciliazione – con sé stessi e con gli altri – non si può prescindere dal riconoscimento dei propri limiti, dei propri fallimenti, delle proprie miserie. Del resto, persino un re ha dovuto calarsi dal trono imperiale dei propri egoismi per elemosinare perdono col cuore distrutto.