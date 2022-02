Tirocini, firmata la convenzione tra Università e Polisportiva Vastogirardi

Tirocini formativi per consentire agli studenti universitari di poter apprendere ‘sul campo’ come si prepara una squadra di calcio che milita in un campionato semiprofessionistico come la serie D. Saranno realizzati grazie alla convenzione firmata tra la società della Polisportiva Vastogirardi e l’Università degli Studi del Molise. In dettaglio, prevede “l’attivazione di 3 tirocini di formazione e orientamento in collaborazione con il nostro staff tecnico”, riferiscono dal club.

“Sarà l’Unimol a proporre i ragazzi che verranno ospitati presso le nostre strutture e impareranno sul campo tutto ciò che c’è nel ‘dietro le quinte’ della preparazione atletica di una squadra in Serie D, dove il livello tecnico si alza decisamente”.

La convenzione è stata stipulata ai sensi del decreto n.142 del 25 marzo 1998. Al momento, un tirocinante è stato già proposto dall’Ateneo e sta lavorando a stretto contatto con il preparatore atletico Emanuele Vassalli, il mister Fabio Prosperi e l’intero team di professionisti del Vastogirardi Calcio.