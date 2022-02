Tifosi del Campobasso pronti a ‘invadere’ Bari: in 600 per la storica sfida

Una di quelle partite che resteranno nella storia, al di là del risultato. Il Campobasso scalpita: domani 19 febbraio alle 17.30 si gioca a Bari. A 35 anni di distanza dall’ultima volta, quando in serie B i pugliesi vinsero per 2-1. Fu l’ultima stagione dei Lupi in cadetteria prima del veloce e inesorabile declino degli anni novanta.

Sarà un esodo. I tifosi in questi giorni hanno letteralmente preso d’assalto i biglietti messi a disposizione dalla società barese. 640 in tutto, ne rimane qualche decina. Circa 600 saranno dunque i sostenitori campobassani pronti a colorare lo spicchio riservato agli ospiti nell’enorme stadio San Nicola. Uno stadio che ha ospitato partite dei Mondiali e di Coppa dei Campioni. Oltre che di serie A.

Comunque vada sarà un successo, disse qualcuno. Potrebbe essere così, ma i rossoblù di Cudini hanno le carte in regola per mettere in seria difficoltà gli avversari più quotati. Intanto, si arriva dalla vittoria casalinga sul Monopoli che ha restituito tranquillità ed entusiasmo. E poi il Bari non sta attraversando il suo miglior momento di forma. Ecco perché in tanti sognano l’impresa, o quanto meno di strappare un pareggio.

Il tecnico potrà contare di nuovo su Bontà, che ha scontato la giornata di squalifica a seguito dell’espulsione di Pagani. Ma difficilmente cambierà le pedine che martedì sera hanno messo sotto i monopolitani e conquistato il successo interno a distanza di quattro mesi e mezzo. Arbitrerà il signor Daniele Virgilio della sezione di Trapani, assistito da Terenzio di Cosenza e Festa di Avellino. Quarto ufficiale Marotta di Sapri.

28^ giornata: Acr Messina-Potenza, Avellino-Fidelis Andria, Bari-Campobasso, Catania-Virtus Francavilla, Latina-Vibonese, Monopolo-Foggia, Paganese-Monterosi, Palermo-Turris, Picerno-Juve Stabia, Taranto-Catanzaro.

Classifica: Bari 55, Catanzaro 48, Virtus Francavilla 47, Avellino 45, Monopoli 43, Palermo 42, Turris 39, Latina 38, Foggia (-2) e Picerno 36, Taranto 34, Juve Stabia 33, Catania (-4), Campobasso e Monterosi 30, Paganese 26, Messina 23, Potenza 22, Fidelis Andria 20, Vibonese 16.