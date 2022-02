Serviva una risposta immediata alla sconfitta di sabato scorso a Campodipietra e la vittoria è arrivata. L’ha firmata capitan De Filippo (26esimo gol in campionato) con l’ennesimo gol tutto grinta e carattere che ha infiammato al 65’ la Curva Marco Guida e ha consegnato la vittoria al Termoli.

Tre punti preziosissimi per permettere ai giallorossi di mantenere il primato in classifica con l’Olympia Agnonese (al Termoli manca ancora al momento il recupero con il Guglionesi), ma più che altro per ritrovare mentalità e convinzione dopo un inizio di 2022 contraddistinto dalla prima sconfitta in campionato e dalle mille interruzioni causa Covid e domenica prossima a causa della finale di Coppa Italia che fa slittare il big match con l’Isernia al Cannarsa a mercoledì 2 marzo. Termoli e Venafro se la giocano entrambe a viso aperto, sugli spalti si rinnova il gemellaggio tra le due tifoserie mentre in campo nella prima frazione il Termoli produce ma affonda poco e i bianconeri riescono sempre a parare i colpi dell’undici di Esposito.

Gli equilibri li spezza poi il capitano giallorosso al 65’ quando trova il gol partita. De Filippo non se lo fa ripetere due volte, sfrutta un errore degli avversari e porta il Termoli in vantaggio. Il resto è la cronaca di un pomeriggio al Cannarsa dove le azioni da segnalare non sono poi tantissime.

Venafro al tiro già all’8’ con un colpo di testa di Cipriano che non crea problemi a Riccio. Replica del Termoli al 5’, Carnevale lancia al limite Carnicelli che di sponda la da a De Filippo ma la conclusione di quest’ultimo è blanda sul fondo. Un giro di lancette e ci prova il Venafro con Lombardi che calcia da fuori area e Riccio para facile. Termoli al tiro al 14’, D’Errico la mette in area per Carnevale ma il tiro del centrocampista è alto sulla traversa. Al 28’ però il Termoli è costretto al primo cambio, probabile stiramento per Visconti che lascia il posto a Davros. Al 29’ Lorusso scambia al limite con De Filippo e conclude in porta di destro ma la palla si perde di poco alta sulla traversa. Dieci minuti dopo ancora Lorusso senza gloria e poi prima della chiusura del primo tempo il secondo cambio obbligato per il Termoli, fuori Carnicelli e dentro Ronga in attacco.

La ripresa si apre al 54’ con la traversa di De Filippo che fa capire subito che il Termoli c’è ed è in cerca dei tre punti. Il gol del vantaggio arriva infatti al 65’ e porta ancora la firma del capitano del Termoli. L’azione si sviluppa al limite dell’area del Venafro dove Puca cerca di porgere la palla indietro per il portiere Roncone ma il passaggio è debole e De Filippo si fionda come un condor e la deposita in rete per il gol partita.

Adesso ancora una nuova pausa di dieci giorni per il campionato del Termoli per consentire sabato prossimo la disputa della finale di Coppa Italia tra Campomarino e Isernia, che porta allo slittamento a mercoledì 2 marzo del big match di campionato che si disputerà al Cannarsa tra giallorossi e biancazzurri.