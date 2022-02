Teatrando, parte corso base per animatori in Basso Molise

La Cooperativa Sociale “Il Sentiero”, l’A.s.d. “In punta di piedi” e la Diocesi di Termoli-Larino hanno presentato e vinto un progetto dal titolo “Teatrando, l’educazione in scena” nell’ambito dell’avviso pubblico “Educare insieme” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone di minore età.

Il progetto nasce con lo scopo di offrire una nuova proposta culturale nella città di Termoli e nei territori limitrofi di Montenero di Bisaccia e Larino, con l’obiettivo di creare spazi di cultura e socialità estremamente ridotti nel periodo della pandemia e permettere alle nuove generazioni di valorizzare i propri talenti e conoscere il patrimonio artistico e storico che li circonda.

Tra le varie attività proposte dal progetto, è stato pensato e organizzato un “Corso base animatori culturali” nei comuni di Termoli, Larino e Montenero di Bisaccia. Alla base dei percorsi ci sarà la condivisione e la fraternità tra educatori, catechisti, animatori, insegnanti, genitori e chiunque svolga un ruolo educativo.

AniMATI! Il corso base animatori pensato per Termoli è organizzato insieme alla pastorale giovanile della Diocesi. Partendo da alcune domande, anche un po’ provocatorie, ogni partecipante si metterà in gioco, si guarderà all’interno per capire per prima cosa chi è, che doti possiede, che corpo gli è stato donato, a cosa è chiamato, a che stile di vita e a che scelte di vita è chiamato in quanto essere animatori di ragazzi, giovanissimi e giovani è un vero e proprio stile da vivere tutti i giorni negli ambienti che viviamo. Gli incontri si svolgeranno presso la sala della cultura della Casa Museo Stephanus, in piazza Duomo n. 3 a Termoli.

Per tutte le informazioni e per le iscrizioni (entro domenica 6 febbraio 2022) si può scrivere all’indirizzo email: teatrando.termoli@gmail.com oppure telefonare allo 0875 705613.

Coltivarsi! I quattro amori di C.S. LEWIS è il corso base animatori pensato per Larino e Montenero di Bisaccia per la formazione di genitori ed educatori sul tema dell’animazione attraverso la capacità di coltivare relazioni e gestire le emozioni. A Larino, saranno proposte quattro occasioni di incontro a sfondo culturale, a partire dalle pagine di un libro su un tema – l’amore – che, forse più di ogni altro, è comune all’esistenza di ogni essere umano. Altri appuntamenti del corso base si svolgeranno anche a Montenero di Bisaccia, per voi vivere momenti finali con la partecipazione di tutti. Gli incontri di Larino si terranno presso la Biblioteca Diocesana “Mons. Biagio D’Agostino” in Via Seminario a Larino (CB) in collaborazione con il MAB (Museo, Archivio e Biblioteca Diocesana) mentre gli incontri nell’area di Montenero di Bisaccia si terranno presso i locali parrocchiali. L’accesso sarà consentito fino a un massimo di 50 partecipanti. Per informazioni, si può scrivere all’indirizzo email: teatrando.montenero@gmail.com o telefonare ai numeri 3475315726 (Larino) e 3287224599 (Montenero di Bisaccia).

L’ingresso, nel rispetto delle attuali normative anti-covid, sarà consentito con super green pass e obbligo di mascherina.