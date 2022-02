Taranto-Campobasso, dal gol di Corona al ko dell’andata: la super sfida è servita

Negli occhi dei tifosi del Campobasso una delle immagini meglio conservate è sicuramente la seguente: cross di Bello da destra, Corona si coordina di sinistro e gonfia la rete per la vittoria contro il Taranto. Era il 2001 e i Lupi tornarono primi in classifica in serie C2. Forse il momento più bello e intenso dell’era moderna. Di sfide pugliesi e molisani ne hanno vissute tante. Compresa quella della gara di andata, terminata con un ko per i rossoblù.

Ecco, ci sarà anche un po’ di spirito di rivalsa domani per l’incontro di recupero che andrà in scena alle 18.00 allo stadio ‘Iacovone’. Un impegno tosto, in casa di una squadra abituata a non perdere tra le mura amiche, a tre giorni dal successo di Andria che ha rilanciato di molto le quotazioni campobassane.

Il successo targato Tenkorang ha permesso alla formazione di Cudini di risalire qualche posizione in classifica e soprattutto di toccare quota 25 punti, fuori dalla zona playout e a distanza dalle ultimissime, come Potenza, Vibonese, Messina e Andria. Ma ora è il momento di non abbassare la guardia e di mettere le mani su più punti possibile.

Il tecnico avrà alcuni problemi da risolvere per quel che riguarda l’undici di partenza. Infatti, il giudice sportivo ha fermato per una giornata sia il difensore Menna che il centrocampista Bontà. Al loro posto, molto probabilmente, saranno utilizzati Sbardella (o Magri) e Tenkorang. Dalmazzi è in dubbio per il fastidio muscolare accusato nel corso della ripresa che l’ha costretto a uscire dal campo anzitempo. Ma potrebbe farcela.

A disposizione anche l’ultimo arrivato, l’attaccante olandese Don Bolsius.

Ad arbitrare la partita sarà il signor Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido, assistito da Cerilli di Latina e D’Ilario di Tivoli. Quarto ufficiale Viapiana di Catanzaro.