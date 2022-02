V Domenica del Tempo Ordinario – Anno C

Sulla tua parola getterò le reti (Lc 5,1-11).

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.

La risposta che Pietro dà a Gesù è un capolavoro: dopo aver affermato l’esito negativo della sua uscita sul lago, nonostante la sua lunga esperienza di pescatore, fa un’affermazione di totale affidamento a Gesù: sulla tua parola getterò le reti. Mi viene di fare un accostamento con ciò che dice Gesù nel Getsemani: se vuoi allontana da me questo calice (è l’uomo angosciato che parla) tuttavia avvenga ciò che tu vuoi (manifestando la grande fiducia che ripone in Dio Padre); in entrambi i casi c’è la consapevolezza di un limite ma allo stesso tempo la capacità di andare oltre l’ostacolo non con le proprie forze ma fidandosi di Qualcuno che si riconosce più grande. E’ questa, in fondo, l’esperienza che fa ogni autentico credente: la piena consapevolezza di ciò che è e della situazione in cui si trova ma allo stesso tempo la fiducia che non si è soli, che c’è qualcuno accanto che ci permette di attraversare il buio della notte. Se non ci fosse stata questa consapevolezza da parte di Gesù probabilmente non sarebbe andato fino in fondo, non avrebbe ritenuto la fedeltà al Padre più importante della propria vita e non ci sarebbe stata semplicemente la risurrezione con tutto ciò che ne è seguito. L’esperienza di Pietro sembra più modesta ma, se la guardiamo in una prospettiva più ampia, è altrettanto grande perché se senza Gesù non ci sarebbe stata la novità cristiana, senza Pietro non ci sarebbe stato chi l’avrebbe testimoniata. Gesù, senza la chiesa, sarebbe semplicemente un personaggio del passato di cui forse si sentirebbe parlare in qualche manoscritto impolverato o attraverso qualche fortuita scoperta archeologica. Pietro di fronte all’esito della pesca fatta sulla parola di Gesù, fidandosi di lui, ha prodotto due effetti: da un lato ha riconosciuto ciò che era e cioè un peccatore di fronte a Dio che gli è andato incontro, ed è questo l’unico atteggiamento che permette di entrare a servizio di Dio, basato sull’umile consapevolezza di sé; dall’altro ha però sperimentato che con Dio si possono fare cose molto più grandi e da pescatore di un piccolo lago diventerà, poco alla volta, un pescatore di uomini. Ogni cristiano che pensa di bastare a se stesso, credendosi arrivato, non serve il vangelo, ma rimane nella pozzanghera della sua superbia. Solo chi si affida ma avendo i propri limiti ben presenti, potrà continuare l’opera di Pietro e testimoniare il vangelo, essere, cioè, chiesa.

Don Michele Tartaglia