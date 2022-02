Studiare da remoto: ecco come organizzarsi al meglio e apprendere in modo efficace

Una delle ultime innovazioni in ambito universitario è studiare da remoto. La pandemia da Covid-19 ha costretto il mondo intero al distanziamento, e anche le università si sono dovute adattare ai numerosi e inevitabili cambiamenti. Studiare da remoto è un sistema vantaggioso, ma che richiede molto metodo: un’eccessiva flessibilità, infatti, potrebbe portare a un calo della motivazione necessaria per studiare. Nelle prossime righe verrà spiegato perché i corsi online riscuotono successo e tutti i consigli per riuscire nell’impresa.

In Italia è boom di iscrizioni alle università online

Dall’anno accademico 2010/2011 all’a.a. 2017/2018 c’è stato un picco di iscrizioni agli atenei online: in meno di un decennio sono passate da appena 40mila a oltre 93mila. La crescita ha subito una forte impennata in particolare tra l’a.a. 2015/2016 e l’a.a. 2017/2018, quando il numero di immatricolati è aumentato per una percentuale superiore al 69% rispetto al periodo immediatamente precedente. In questo lasso di tempo anche l’offerta formativa si è ampliata: i corsi per i quali è consentito l’accesso online sono molti di più rispetto al passato. Su siti come Atenei Online si trovano tutte le informazioni necessarie inerenti alle università telematiche sparse in Italia, ed è possibile essere guidati nel percorso di scelta dell’ateneo.

Suggerimenti per studiare da remoto

Seguire i corsi universitari online richiede buona volontà e ottime doti organizzative, soprattutto per chi lavora o ha una famiglia a carico. Ma anche in questi casi si possono mettere in pratica alcuni accorgimenti per rendere il percorso più agevole. Il primo riguarda l’ambiente nel quale studiare. La scrivania deve essere in ordine con tutto quello che serve, possibilmente pronta per l’utilizzo dalla sera prima. Scegliete una stanza ben illuminata e una sedia comoda, regolata all’altezza giusta per non affaticare la schiena e il collo. Altro punto importante è la pianificazione degli obiettivi. Per raggiungerli nei tempi stabiliti è bene seguire le lezioni attivamente, ponendo domande e svolgendo gli esercizi proposti. Utile, infine, la partecipazione ai sondaggi, per dare voce alla tua esperienza.

Perché scegliere gli atenei virtuali?

Dopo un’iniziale diffidenza che portava a considerare i corsi di studio online come alternative di riserva rispetto a quelli in aula, molti si sono ricreduti, per il potenziale in essi racchiusi. Tra i vantaggi occorre ricordare:

assenza dell’obbligo di frequenza e del test d’ingresso

percorsi personalizzati

titolo riconosciuto dal Miur

flessibilità di orario e di pianificazione

abbattimento delle spese (affitto, viaggi, etc…)

presenza di un tutor

A favorirne l’affermazione ha contribuito la pandemia da SARS-CoV-2: fino al 2020 solo 1/3 delle università erano organizzate per offrire lezioni telematiche; le facoltà abilitate, invece, erano poco più del 60%. Oggi non c’è ateneo che non si sia organizzato per permettere agli studenti di seguire le lezioni anche da remoto.