L'iniziativa del moige

Sportelli di ascolto contro il cyberbullismo: ora è realtà a Riccia, Ripalimosani e San Salvo

Orari e modalità di accesso al nuovo servizio di consulenza e aiuto per le vittime del bullismo dentro e fuori la rete. L'iniziativa del Moige attiva in due comuni del Molise e in Abruzzo per affrontare un problema sociale sempre più preoccupante specie tra i giovanissimi.