Si finge dell’Enel e sfila 150 euro a una donna: denuncia e foglio di via

Una truffa che, purtroppo, sta diventando un ‘classico’. Ieri mattina, 17 febbraio, un uomo di fuori regione ha raggirato una signora di Campobasso. Si è recato nella sua abitazione fingendosi un dipendente dell’Enel e le ha sfilato 150 euro. È stato denunciato e gli è stato consegnato il foglio di via: non potrà fare ritorno nel capoluogo molisano.

La donna, accortasi di essere stata vittima della truffa, ha subito allertato il 113, raccontando all’operatore che l’uomo si era spacciato per impiegato dell’Enel incaricato di riscuotere delle somme di denaro per una bolletta non pagata. Con raggiri ed inganni aveva convinto l’ignara vittima a consegnare 150 euro in contanti per evitare una multa di 400 euro per il (finto) mancato pagamento di una bolletta della luce.

Subito dopo aver ricevuto il denaro, il truffatore si è allontanato velocemente insospettendo la donna che si è rivolta immediatamente alla Polizia. Grazie alle precise descrizioni fornite sia sulle caratteristiche fisiche dell’uomo sia sull’abbigliamento indossato, dopo pochissimi minuti un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha rintracciato e fermato una persona corrispondente alle descrizioni fornite in una via del centro cittadino.

Gli accertamenti di polizia eseguiti direttamente sul posto e proseguiti poi in maniera più approfondita negli Uffici della Questura di Campobasso, assieme alla testimonianza della signora, hanno consentito di accertare che la persona fermata era proprio l’individuo che, poco prima, aveva ricevuto in maniera truffaldina i 150 euro.

L’uomo fermato, già gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, residente in una regione limitrofa, è stato segnalato per il reato di truffa alla locale Procura della Repubblica. La somma è stata quindi sequestrata e poi subito riconsegnata in sede di denuncia alla donna. Nei confronti del denunciato è stato, inoltre, adottato il provvedimento del foglio di via obbligatorio, con divieto di tornare nel capoluogo, da parte del Questore di Campobasso.

Il tempismo nell’attività posta in essere dagli equipaggi della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio ha permesso di individuare ed identificare l’autore del reato, confermando ancora una volta l’impegno costante della Polizia di Stato al fianco dei cittadini ed a tutela delle persone particolarmente vulnerabili, quali gli anziani, sempre più spesso vittime di truffe e raggiri, mostrando nel contempo una soglia di attenzione elevata nei confronti dei reati contro la persona.

In particolare, il Questore Conticchio sensibilizza le persone anziane e i loro familiari a prestare la massima attenzione ad ogni richiesta di denaro, rammentando che aziende come Poste Italiane, Enel ed altre, non riscuotono denaro inviando proprio personale a casa degli utenti. Il consiglio è di contattare i numeri di emergenza delle forze di polizia in ogni caso di sospetta truffa.