Servizio civile, posti per 4 ragazzi al Comune di Pietracatella

Sono complessivamente quattro i posti messi a bando per il Servizio Civile Universale presso il Comune di Pietracatella che aderisce alla rete dell’Unec – Unione Nazionale Enti Culturali.

Il servizio civile universale è un’opportunità, riservata ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, di svolgere fino ad un anno di esperienza retribuita (444,30 euro al mese) di cittadinanza attiva, impegnandosi per la realizzazione di progetti di interesse generale, grazie al sostegno del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Sono due i progetti ai quali ci si può candidare: “Yes we care”, nel campo della solidarietà e assistenza, e “Alla scoperta dei borghi”, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale locale.

I progetti fanno capo al più ampio programma denominato “Comuni al Sud: reti solidali e nuove sperimentazioni per uno sviluppo sostenibile del territorio”, ricadente nell’ambito dell’azione “crescita della resilienza delle comunità” e collegato a tre obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, nello specifico “assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età”, “rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” e “pace, giustizia e istituzioni forti”.

“In un periodo così complesso come quello attuale – dice il sindaco Tomassone – è importante rinsaldare e la fiducia tra i giovani e le istituzioni, offrendo la possibilità di svolgere azioni concrete di cittadinanza attiva a sostegno dei territori dove vivono.”

Tutte le informazioni, tra cui il bando di concorso e le schede informative dei progetti, sono disponibili sui siti www.unec.tv e il sito del Comune, mentre per candidarsi i giovani dovranno accedere tramite il proprio SPID alla piattaforma governativa DOMANDA ON LINE, raggiungibile al link https://domandaonline.serviziocivile.it

Per informazioni è possibile contattare l’Help Desk dell’UNEC raggiungibile telefonicamente ai numeri 3893107498 e 0810681646.