Serie TV, è True Crime mania: quali sono le migliori da guardare sui servizi streaming

Agli italiani piacciono le serie tv crime, e non potrebbe essere altrimenti, dato che parliamo di uno dei generi in assoluto più avvincenti, e con una notevole tradizione televisiva alle spalle. È chiaro che, con il diffondersi dei servizi di streaming, questo genere abbia conosciuto un’ulteriore espansione, e noi oggi scopriremo insieme quali sono i migliori titoli da vedere online, grazie a piattaforme come Netflix.

Perché il genere True Crime viene così apprezzato in Italia?

Rispetto alle classiche serie crime, il true crime ha tutto un altro sapore, ed è facile capire perché. Si parla infatti di serie tv che raccontano storie realmente accadute, prendendo ad esempio le vicende dei criminali e dei serial killer più disparati. In Italia abbiamo una solidissima tradizione in merito al true crime, con le famose serie o documentari che hanno raccontato storie da brividi come il caso del Mostro di Firenze, giusto per citarne uno. Sul perché il true crime appassioni tante persone ci sono vari studi e approfondimenti , ma il motivo principale sta nel fatto che mette più ansia perché lo spettatore sa che si tratta di storie vere, e che potrebbero anche avvenire nella classica “porta accanto” del proprio paese. Tensione e ansia vengono alimentati dalla curiosità dello spettatore, che vuole scoprire la verità nella totale sicurezza della propria casa.

Tre serie da guardare se si è amanti del genere crime

