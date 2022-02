Selvapiana ‘stregato’: sesto ko interno. Cudini: “La palla va buttata dentro…”

Niente da fare: dopo l’illusione chiamata Monopoli e dopo i pareggi contro Juve Stabia e Palermo arriva una nuova, ennesima, sconfitta in casa. Il Campobasso cade sotto i colpi dell’orgoglioso Monterosi e incappa nel sesto ko interno della stagione annullando di fatto l’impresa di Bari. Un vero peccato, visto che la partita non ha certamente detto che si meritava di uscire dal campo senza punti. Anzi, anche il pareggio sarebbe stato stretto.

Questo è il calcio. Gli episodi girano a favore e contro. Nel caso specifico bisogna fare mea culpa per l’errore dal dischetto di Rossetti e per le occasioni non sfruttate. Poi la malasorte ha fatto la sua parte col palo di Bontà arrivato subito dopo il vantaggio laziale. Ma l’analisi sarebbe incompleta se non si sottolineassero gli errori difensivi. Resettare e voltare subito pagina.

Sì, perché sabato c’è un’altra partita delicata: a Selvapiana gioca la Turris, che si è appena risollevata dopo un periodo molto negativo battendo il Foggia. “Partita difficile – dice subito mister Cudini – ma abbiamo l’occasione di rimetterci in pista. Le partite devono essere affrontate mentalmente e fisicamente sempre bene. Penso che la gara l’abbiamo fatta abbastanza bene ma devi buttarla dentro altrimenti devi sempre soffrire”.

I meriti e i demeriti dei Lupi: “Le partite vanno giocate e vanno vinte quando ai punti si fa più degli avversari. Non siamo stati bravi in questo perché, al di là del rigore sbagliato, gli episodi fanno la differenza. Nell’unica occasione concessa il Monterosi si è trovato in vantaggio. Una punizione eccessiva ma dobbiamo fare mea culpa noi”.

“Non bisognava perdere questo scontro diretto – prosegue il tecnico – che quanto meno andava pareggiato. Facciamo un passo indietro rispetto a Bari ma siamo pronti a riscattarci sabato. Del resto, nulla è compromesso, pur col rammarico per il prosieguo che sarebbe potuto essere ancora migliore. Ma dobbiamo raggiungere ancora il nostro obiettivo”.

22^ giornata: Acr Messina-Monopoli 2-1, Campobasso-Monterosi 1-2, Latina-Avellino 0-0, Bari-Picerno 1-0, Catania-Paganese 0-1, Juve Stabia-Vibonese 3-1, Potenza-Catanzaro 0-0, Turris-Foggia 3-1, Virtus Francavilla-Fidelis Andria 1-0, Palermo-Taranto 30/03

CLASSIFICA: Bari 58, Catanzaro 52, Virtus Francavilla 50, Avellino 49, Palermo 45, Monopoli 43, Turris e Latina 42, Foggia e Picerno 39, Juve Stabia e Monterosi 36, Taranto 34, Catania (-4) e Campobasso 33, Acr Messina e Paganese 29, Potenza 23, Fidelis Andria 20, Vibonese 16.