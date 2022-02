Sea spa, Comune cerca nuovi componenti per collegio sindacale

E’ in scadenza l’incarico del collegio sindacale della società municipalizza che si occupa della raccolta dei rifiuti e dello sgombero neve a Campobasso, la Sea servizi e ambiente spa. Per nominare i nuovi componenti l’amministrazione Gravina ha approvato un’apposita delibera questa mattina, 3 febbraio. Si cercano tre membri effettivi e due supplenti, per il triennio 2022-2023-2024 visto che “l’attuale Collegio sindacale – spiegano dal Municipio – giunge a scadenza naturale dell’incarico con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio. L’incarico potrà essere di componente effettivo o supplente a scelta insindacabile dell’Ente”.

La nomina sarà di competenza del sindaco che selezionerà tra i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti nell’Avviso. È stata così disposta oggi stesso la pubblicazione dell’Avviso Pubblico sull’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Campobasso (http://www.comune.campobasso.it), stabilendo che le domande dovranno pervenire nel termine di 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione.

I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso pubblico e che non si trovino in una delle situazioni di incompatibilità ed esclusione possono presentare la propria candidatura da redigere secondo lo schema allegato al bando (allegato 1) scaricabile dal sito web del Comune di Campobasso