Rincari, proteste in tutta Italia. Prima manifestazione anche in Molise

A Foggia, due giorni fa, hanno protestato gli autotrasportatori contro l’aumento dei costi del carburante. Protestano anche i pastori sardi: i rincari sono insostenibili anche per chi produce latte. Anche il Molise si prepara ad accogliere la prima manifestazione di protesta “per far fronte ai salassi da prezzi schizzati alle stelle senza nessun controllo da parte governativa”, come spiega Emilio Izzo, uno dei promotori assieme ad Andrea di Paolo (sindacato Soa) dell’iniziativa organizzata dai movimenti ‘Cacciamoli’ e ‘Rincari infami’. Si svolgerà domani, 17 febbraio, alle 10.30 davanti alla prefettura di Campobasso.

“Sono aumentati luce e gas, sono saliti i costi di tutti i generi, a cominciare da quelli di prima necessità (pasta, olio e carne ad esempio ndr). Un fiume in piena che sta travolgendo un’infinità di famiglie”, spiega Izzo. Quindi, “raccogliendo il grido di aiuto di molti molisani, abbiamo preparato una grande iniziativa di protesta e rivendicazione che ci porterà, speriamo in massa, sotto il palazzo governativo di Campobasso per chiedere al governo, tramite il suo rappresentante sul territorio, reali misure per affrontare il futuro che al momento ci aspetta da disperati”.

Per i promotori della manifestazione, si possono mettere in campo azioni come la riduzione dell’Iva, l’aumento dello stipendio o l’adeguamento delle pensioni minime. Quindi l’appello alla partecipazione: “Inizia la nostra lotta più urgente dopo quella per la salute”.