Ricerca contro il cancro, proseguono le raccolte fondi Airc in Molise

Nonostante il perdurare della situazione pandemica ancora in corso i soci donatori AIRC continuano a sostenere con il loro contributo la ricerca oncologica con ogni mezzo durante o a latere delle manifestazioni ufficiali per la raccolta fondi.

Ancora oggi, nei supermercati che aderiscono all’iniziativa, molti acquistano le arance con il solo scopo di contribuire alla raccolta fondi per la ricerca oncologica, portata avanti dai progetti finanziati dall’AIRC.

Durante la giornata delle arance della salute il 29 gennaio i volontari AIRC del Molise hanno allestito i loro banchetti in diverse piazze dei comuni della regione.

A Campobasso, tra i tanti cittadini che hanno dato il loro contributo di 10 euro per un sacchetto di arance, 7 euro per un barattolo di miele e 6 euro per un barattolo di confettura di arance, anche l’ASD Amatori Limosano, con il Presidente Stefano Inzero ed il dottor Guido Ponzio, hanno partecipato alla raccolta fondi donando un assegno di 350 euro, a testimonianza che anche lo sport è sensibile ai temi della prevenzione e della ricerca per rendere il cancro sempre più curabile.