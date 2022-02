Resiste la scelta dei Licei per i giovani molisani ma cresce interesse per i Professionali

Cresce in Italia l’interesse per gli Istituti tecnici e professionali, scelti rispettivamente dal 30,7% dei ragazzi e dal 12,7% delle ragazze. Lo rende noto il Ministero dell’Istruzione che fornisce anche i dati regione per regione relativi alle iscrizioni nell’anno 2022/2023.

I Licei, con i loro diversi indirizzi, restano in testa nelle preferenze delle studentesse e degli studenti: vengono scelti dal 56,6% dei neoiscritti. Ma questo dato sale al 59,5% (praticamente 3 studenti su 5) nel caso dei molisani (dato che però è in lieve flessione rispetto agli anni passati).

Per Licei non si intendono solo Classico e Scientifico, ma nel computo ci sono anche Artistico, Linguistico, Scienze Umane, l’opzione dello Scientifico di Scienze Applicate, l’opzione Economico-Sociale del Liceo Scienze Umane, l’Europeo/Internazionale (assente da noi), l’indirizzo Sportivo e quelli Musicali.

I Licei insomma continuano a essere scelti da oltre la metà delle studentesse e degli studenti alle prese con la scelta di cosa studiare dopo la Secondaria di primo grado, ma con una lieve flessione. Un anno fa il 57,8% dei ragazzi preferiva un indirizzo liceale, quest’anno sono il 56,6%. In Molise dal 60.4% dell’anno scolastico 2021/2022 si è passati ora al 59.5%

In particolare il Classico passa dal 6,5% dello scorso anno al 6,2% (più alta la percentuale, 6,9%, per il Molise). Il 26% delle iscrizioni va ai Licei scientifici (erano il 26,9% nel 2021/2022). Nell’ambito dei percorsi scientifici a essere in calo è la scelta relativa all’indirizzo tradizionale: un anno fa riguardava il 15,1% dei neoiscritti, quest’anno si scende al 14% (ma è 17,1% per il Molise). Il 7,4% delle studentesse e degli studenti (la percentuale è 5,9% per i molisani, dunque minore della media) opta per il Linguistico (erano l’8,4% un anno fa). Crescono il Liceo delle Scienze umane, dal 9,7% al 10,3%, e l’Artistico, dal 5,1% al 5,5% (5,2% in Molise). Stabili il Liceo Europeo e Internazionale (0,5%, ma la percentuale è nulla in Molise) e i Licei musicali e coreutici (0,7%, 0,5 in Molise).

Gli Istituti tecnici salgono al 30,7% delle scelte, dal 30,3% di un anno fa. In Molise hanno scelto un Istituto tecnico il 30% del totale. In particolare, il Settore Tecnologico è scelto dal 20,5% (20,3% un anno fa), in Molise invece è al 21,5%. Il Settore Economico invece, scelto solo dall’8,5% degli studenti molisani, raggiunge una media nazionale del 10,3% (10% l’anno precedente). L’interesse per gli Istituti professionali cresce di quasi un punto, dall’11,9% al 12,7%. È invece al 10,7 (dal 9,3% dell’anno prima) in Molise.

Insomma, in Molise – commenta l’Ufficio Scolastico regionale esaminando le scelte riguardo all’indirizzo di studio superiore – al primo posto ci sono i licei (come da grafico sopra), che hanno registrato il 59,5% delle iscrizioni. Seguono i tecnici con il 29,8% e i professionali con 10,7%. “In Molise si registra una lieve flessione nell’iscrizione ai licei a favore dei professionali”. Ma sostanzialmente l’andamento nazionale è rispecchiato.

La Regione che sceglie maggiormente i Licei è, come negli scorsi anni, sempre il Lazio (69,6%). Conferme anche per il Veneto, che accorda il più alto numero di preferenze ai Tecnici, il 38,3%, e per l’Emilia-Romagna, prima nella scelta dei Professionali, con il 15,9%. Di seguito la tabella con tutti i dati.

Per quanto riguarda gli altri ordini di scuola nella nostra regione, l’Usr del Molise fa sapere che il totale delle iscrizioni per le primarie è stato di 1.921 (di cui 81 con cittadinanza non italiana) e per le secondarie di I grado di 2.136 (tra questi 82 sono i minori stranieri iscritti). Le superiori invece hanno registrato in totale 2.456 iscrizioni telematiche (101 gli alunni con cittadinanza non italiana).