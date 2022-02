Regione cambia destinazione per 11 mln: più della metà al patrimonio culturale

Cambia la destinazione di poco più di 11 milioni del Fondo sociale e coesione: a decidere la riprogrammazione dei finanziamenti è stata la Giunta guidata dal presidente Donato Toma nella riunione di ieri sera.

Il governo regionale ha approvato “la proposta di riprogrammazione delle risorse del Fondo Sociale e Coesione prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti, riferite alla Sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione della regione Molise, pari a complessivi euro 11 milioni e 145 mila euro”.

Di questa somma, oltre la metà – 6 milioni di euro – sono finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione e implementazione delle attività culturali. A questi si aggiungono i 491mila euro per la Fondazione Molise Cultura e in particolare per promuovere la cultura, l’arte e lo spettacolo. Invece oltre 3,6 milioni verranno impiegati per la riqualificazione urbana a favore dei comuni con meno di 15000 abitanti. Una parte delle risorse (986.600 euro) puntano a rafforzare il sistema di istruzione e formazione, l’accesso alle competenze, l’apprendimento permanente.

Inoltre la Giunta Toma ha individuato le aree da proporre nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) per il periodo 2021-2027: Sono state confermate le Aree SNAI 2014-2020 “Matese”, “Fortore” e “Mainarde”. Confermata anche l’Area SNAI 2014-2020 “Alto Molise Medio Sannio”, ma con delle modifiche nella composizione.

Sono state individuate, inoltre, l’Area di Isernia, già costituita come Area urbana nel periodo 2014-2020, con l’estensione ai Comuni del venafrano, come nuova Area interna “Isernia-Venafro” 2021-2027, e un’altra nuova Area interna denominata “Medio Basso Molise”.