Realtà fantascientifiche delle fonti rinnovabili di energia

di Angelo Sanzò, Presidente Comitato Scientifico Legambiente Molise

Nel pieno dell’annunciata, e in corso, transizione energetica, assumono determinante importanza tutte le fonti, di possibile utilizzo, di energia rinnovabile. Ad esse, purtroppo, però, non sempre è attribuita, come pure sarebbe giusto, pari visibilità mediatica. S’insiste e si continua, infatti, a far menzione di eolico, fotovoltaico, idroelettrico e si rilegano nell’angolo le tante altre forme di energia che possono o che potrebbero, comunque, contribuire a soddisfare le tante utenze richiedenti energia.

Si parla, ad esempio, piuttosto poco, di una delle fonti di energia, vedi la geotermia, di cui, peraltro, nel nostro Paese si fa uso da lungo tempo e ben prima che in tante altre parti del mondo. La sua importanza, com’è noto, deriva innanzitutto dal poter essere utilizzata, anche tal quale, ovvero insufflando il vapore, proveniente dal sottosuolo, direttamente sulle pale delle turbine, che permettono agli alternatori di produrre l’energia elettrica.

Partendo dal presupposto che la temperatura interna della Terra aumenta, mediamente, di 3 °C ogni 100 metri di profondità, si deduce che, nel procedere, con perforazioni, verso gli strati più profondi della crosta terrestre, ci si ritrovi in presenza di strati rocciosi a sempre più alti gradi di temperatura. Pertanto, come in molti casi già avviene, iniettando, nei pozzi perforati, con tutte le opportune modalità d’esercizio, i giusti quantitativi di acqua, è possibile ottenere getti di vapore capaci di muovere le suddette macchine produttrici di energia. Essendo, però, molto difficoltoso, con gli attuali metodi, di perforazione meccanica, andare oltre determinate profondità, diventa pressoché impossibile coltivare riserve geotermiche al di sopra di fissati livelli di temperatura.

A stravolgere, però, la staticità di tale quadro conoscitivo, è in proposito intervenuta la Startup americana QUAISE ENERGY, che pare abbia messo a punto una rivoluzionaria modalità di perforazione della crosta rocciosa, tramite un fascio sottile di onde elettromagnetiche, dette, millimetriche, in grado di arrivare fino a 20 km di profondità, dove la temperatura delle rocce può raggiungere l’ordine dei 500 °C.

La tecnologia sperimentata consiste in un congegno (Girotrone) che permette di disporre di un fascio di onde elettromagnetiche, come nei forni a microonde, che per la quantità di calore in grado di produrre è capace di raggiungere temperature atte a fondere gli strati rocciosi del sottosuolo.

Le particolari proprietà assunte dall’acqua, in presenza di tali temperature di esercizio, con l’aggiunta di gas, permettono l’evaporazione delle rocce attraversate e il loro conseguente trasporto in superficie. Non solo, ma la vetrificazione di quanto venuto a contatto con le pareti del canale perforato, consentirà la sua stabilità nel tempo.

La QUAISE ENERGY, nata dal MIT (Massachussets Institute of Tecology), ha in programma di effettuare, pare nel 2024, in collaborazione con il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, un primo test in proposito.

Per evitare ogni possibile interazione con le falde acquifere del sottosuolo, è pensabile l’opportunità, almeno nelle fasi sperimentali, far riferimento ai tanti pozzi dismessi scavati nei tanti anni di attività nella ricerca di idrocarburi. Nel caso, oltre alla possibilità di preservare le falde acquifere da eventuali interferenze, si avrebbe anche il vantaggio di poter evidentemente accorciare i tempi necessari per completare la perforazione.