Giornata difficile per il forte vento sia nella provincia di Campobasso che in quella di Isernia.

Dal capoluogo e fino a Termoli le forti raffiche che hanno raggiunto gli 85 chilometri orari (velocità rilevata dalla Stazione meteo della costa molisana), hanno creato disagi su tutto il territorio. Sospesi anche i collegamenti marittimi per le isole Tremiti.

Mentre sull’intero territorio regionale, dalla scorsa notte, sono decine le richieste di intervento ai vigili del fuoco.

Squadre al lavoro da quasi 24 ore per monitorare il territorio, impegnate nella rimozione di alberi caduti lungo le carreggiate che in qualche caso hanno anche rallentato la circolazione stradale. Diverse pure le segnalazioni per cartelli della segnaletica stradale completamente divelti.

Paura inoltre per alcune tegole soffiate vie dalla raffiche e per i vetri infranti di alcune verande.

Così, come avevano annunciato gli esperti, la tempesta Eunice (che ha causato danni anche con il ferimento di decine di persone nel Nord Europa e nel Regno Unito) è arrivata a colpire anche l’Italia. E i venti forti sino a burrasca, mari ingrossati, temporali localmente sparsi e qualche spruzzata di neve sui rilievi non hanno fatto sconti al Molise colpito in pieno da questa nuova ma rapida perturbazione che vira verso sud puntando sull’Egeo.