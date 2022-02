Probabilmente nessuno come lui in regione può vantare una carriera lunga e ricca di incarichi prestigiosi come Gino Di Bartolomeo: per quasi 50 anni, dal 1970 al 2019, è stato uno dei protagonisti della politica molisana. Quasi un record. Gino Di Bartolomeo poi vantava un primato assoluto: è stato l’unico governatore molisano eletto presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Era il 1993, in quel momento ‘big Gino’ (come tutti lo chiamavano) era probabilmente all’apice della sua carriera: era stato eletto presidente della Regione dal Consiglio regionale (in quel periodo non esisteva l’elezione diretta del presidente della Giunta regionale, introdotta dal 1999). Ruolo che ha ricoperto fino al 1995, quando mutarono gli equilibri politici e l’Aula spodestò Di Bartolomeo per eleggere Giovanni di Giandomenico.

Un traguardo forse inimmaginabile per una persona nata in un quartiere popolare di Campobasso, il Cep, figlio di contadini e che aveva preso il diploma da geometra. Il ‘fuciliere’, era chiamato nel capoluogo, proprio per indicare le sue radici.

Esponente della Democrazia Cristiana ma anche di altri partiti di ispirazione cattolico-centrista (CCD e Udeur ad esempio) e presidente della Comunità Montana nel 1982, in Regione Di Bartolomeo è stato eletto la prima volta nel 1985 come consigliere regionale. Poi è diventato assessore all’Urbanistica. Dopo la Presidenza della Regione, è stato nominato altre due volte assessore: titolare dell’Agricoltura con Carlo Veneziale e assessore al Turismo con Giovanni Di Stasi (entrambi esponenti del centrosinistra). E ancora: è stato presidente dell’assise provinciale durante la Presidenza guidata da Augusto Massa.

Nonostante la sua grande ascesa politica, Di Bartolomeo è rimasto un uomo del popolo, una persona che apriva le porte di casa (che si trova vicino alla chiesa di San Giuseppe artigiano) a chiunque avesse bisogno. Ti faceva accomodare nel salotto che, ricorda qualcuno, aveva i mobili comprati quando Gino si era sposato.

Era un politico di vecchio stampo, che dispensava consigli a chiunque pur con atteggiamenti a volte burberi, attento molto al sociale (dopo le drammatiche esperienze che hanno coinvolto i suoi familiari). Amava i bambini. Lavorava pensando al bene del Molise e in particolare della sua città. Non a caso, nel 2008, mentre era senatore della Repubblica ha votato la sfiducia al Governo Prodi nonostante si parlasse di un suo incarico da ministro nell’ex esecutivo guidato dall’Ulivo. Di Bartolomeo già pensava a Campobasso: voleva coronare un sogno, guidare Palazzo San Giorgio. Ci è riuscito nel 2009 ottenendo il 68% dei consensi. “Di Bartolomeo è riuscito a portare la sua campobassanità nella politica”, ricorda oggi con dolore Salvatore Colagiovanni. “E’ stato un uomo burbero, ma mai cattivo. E soprattutto è stato sempre una persona onesta”.

L’ex sindaco si può considerare il ‘padre’ politico non solo di Colagiovanni, ma anche di altri giovani esponenti politici campobassani come Alberto Tramontano e Francesco Pilone. “Nel bene e nel male è stato un grande, una persona eccezionale. Faceva la politica tra la gente, era una persona pulita”, il suo ricordo. Lo stesso presidente Donato Toma deve tanto a ‘big Gino’ che – si racconta – suggerì ad Aldo Patriciello di candidare a capo della coalizione del centrodestra alle Regionali del 2018 colui che era stato assessore al Bilancio nella sua giunta comunale.

E poi: l’amicizia e la stima con i politici della ‘vecchia’ scuderia Dc come Giovanni Di Giandomenico, Agostino Di Rocco, Adalberto Cufari. Assieme a Vincenzo Niro, Alfredo D’Ambrosio e Clemente Mastella fondò l’Udeur.

Di Bartolomeo è stato poi per Campobasso un politico lungimirante: grazie a lui, è stato avviato l’iter per costruire due scuole nuove e antisismiche in città (in via Berlinguer e in via Crispi). Ha iniziato le indagini di vulnerabilità sismica sui plessi esistenti affidando l’incarico all’ingegnere Guerra e ha disposto il trasferimento del liceo Scientifico dall’immobile di via Scardocchia (a rischio sismico) nella sede di via Facchinetti per garantire la sicurezza degli studenti. La sua legislatura a Palazzo San Giorgio non è andata liscia come l’olio: c’era il Patto di stabilità che bloccava i bilanci comunali. “Non possiamo spattare“, diceva Di Bartolomeo che aveva coniato un neologismo. Si incatenò a Roma per ottenere i soldi per le scuole e chiuse gli istituti quando si accorse che mancava la documentazione anticendio.

In Municipio è iniziata (nel 1970, quando venne eletto consigliere con la Dc) e anche finita anche la carriera politica di ‘big Gino’: alle elezioni del 2014 una parte del centrodestra ha preferito appoggiare Michele Scassera, Di Bartolomeo è andato avanti da solo ed è stato eletto consigliere comunale ma era all’opposizione. Aveva vinto il Pd di Antonio Battista. Infine, nel 2019, ha preferito ritirarsi dalla vita politica, forse proprio per le avvisaglie dei primi problemi di salute. E alle Amministrative di quell’anno non si è ricandidato.

Ma ‘big Gino’ resta un esempio per chi a lui ispira la sua attività amministrativa (Colagiovanni è uno di questi), un modello a cui attingere, un uomo apprezzato anche dal centrosinistra. “Seppur nelle differenze degli schieramenti e delle ideologie, consideravo la sua autentica passione politica un unicum da ammirare”, scrive anche Micaela Fanelli (Pd). “A me il ricordo personale intriso del trasporto che Gino aveva per Riccia e i riccesi. Il suo essere ‘verace’ e democristiano lo portava a sentire vicini i cittadini della mia comunità. E io, figlia di quel mondo, ero per lui una giovane ‘eretica’ a cui poter dispensare consigli o pillole di antica saggezza e racconti intessuti di infiniti aneddoti e bonomia”.