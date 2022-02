VIII Domenica del Tempo Ordinario -Anno C

Può un cieco guidare un altro cieco? (Lc 6,39-45)

Disse loro anche una parabola: «Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutt’e due in una buca? Il discepolo non è da più del maestro; ma ognuno ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello, e non t’accorgi della trave che è nel tuo? Come puoi dire al tuo fratello: Permetti che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, e tu non vedi la trave che è nel tuo? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora potrai vederci bene nel togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. Non c’è albero buono che faccia frutti cattivi, né albero cattivo che faccia frutti buoni. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore.

Non può non venire in mente ascoltando la domanda di Gesù quello che sta avvenendo in questi giorni nel cuore dell’Europa dove i venti di guerra si stanno trasformando in uragano. E viene da chiedersi: come è possibile essere arrivati a tanto? Qual è il motivo tanto grave da arrivare a minacciare una guerra dagli esiti assolutamente imprevedibili? In realtà una causa vera non c’è. Ci saranno motivi nascosti che solo questi dissennati cosiddetti governanti ritengono di sapere, accecati da un desiderio di affermazione di potere e di forza. Essi, come nell’antica favola, si comportano con i poveri sudditi (questo sono ritenuti e non cittadini) come il lupo con l’agnello. Ritengono di indicare le pagliuzza nell’occhio dell’altro custodendo e onorando la trave nel proprio denominata tradizione suolo sacro patria e quant’altro. Si appellano anche a Dio e a Gesù Cristo (ciascuno il suo) per affermare le loro ragioni. Ma anche se si riempiono la bocca di belle parole il loro cuore è solo attento a perpetuare e ad aumentare il proprio potere: gli uni come veri o mascherati dittatori; gli altri attenti ai sondaggi e alle elezioni a breve termine. Ma intanto migliaia di vite saranno spezzate per una causa, come direbbe Amleto, che nessuno realmente capisce, per un pezzo di terra che non basterà per seppellire tutti i cadaveri. E noi, indifferenti, a pensare come riprendere le movide , i carnevali e i balli in maschera, stanchi delle mascherine che stanno lì a ricordare altri morti causati spesso da superficialità ed egoismo. È un mondo di ciechi dove le luci della ragione e della scienza splendono forse inutilmente.

Don Michele Tartaglia