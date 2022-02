Profumi uomo: come scegliere quello ideale

Non è mai semplice trovare il profumo ideale da regalare a un uomo: la scelta è sempre impegnativa, anche perché si tratta di incontrare dei gusti soggettivi per quello che è a tutti gli effetti un accessorio di bellezza. In una essenza sola, un profumo è in grado di rivelare il modo di essere e la personalità di chi lo utilizza, e ha la capacità di evocare emozioni, memorie e sensazioni uniche.

Le fragranze

Esistono diverse fragranze a cui si può fare riferimento: delle vere e proprie categorie olfattive che vale la pena di conoscere. I profumi uomo fruttati, per esempio, sono dinamici e al tempo stesso freschi, sempre molto apprezzati: è raro che non incontrino un parere entusiasta. In molti casi si caratterizzano per note leggere e agrumate e sono indicati per coloro che non privilegiano le fragranze troppo intense. Un profumo fruttato è ideale per una persona discreta e che vuol cercare di piacere a tutti, stando in compagnia senza essere invadente. Chi vuol spiccare tra la folla, invece, può puntare su una fragranza speziata: in genere propone note orientali fantasiose e decise, che evocano il mix di aromi peculiari dei mercati di spezie. Stiamo parlando di fragranze molto ricercate, ideali per chi ha voglia di un profumo rivoluzionario e di sicuro nuovo, differente dalle classiche proposte del mercato. La fragranza fruttata è consigliata a un uomo che è abituato a vivere fuori dagli schemi e che non è troppo ligio alle regole, ma è sempre sicuro di sé.

Le fragranze acquatiche e quelle legnose

Si parla di fragranze acquatiche per indicare quelle che si basano elementi come il sale marino o il loto, oltre alle alghe, che hanno toni più decisi. Si tratta di profumi freschi, e per questo motivo consigliati anche agli sportivi, ma vanno bene pure per gli uomini viaggiatori che hanno sempre voglia di conoscere qualcosa di nuovo e desiderano estendere i propri confini. Visto che a essere evocato è il mare, è normale che venga trasmessa una sensazione di leggerezza e di libertà. Per gli uomini seduttori, infine, c’è bisogno di un profumo sensuale e corposo: le fragranze legnose sono perfette da questo punto di vista, con le loro note persistenti e ricercate che sono simbolo di prestigio e intensità. L’ambra e il sandalo sono due dei tanti esempi che si possono menzionare, ma negli ultimi tempi va molto di moda l’oud, che è un’essenza che si ricava in maniera manuale a partire dalle resine di Aquilaria, che è una pianta che proviene dall’India.

Perché i profumi sono importanti

Un profumo non è mai un di più, ma un accessorio attraverso il quale si comunica, proprio come avviene nel momento in cui si indossa un particolare abito. I profumi maschili, così come quelli femminili, si fondano su quella che è stata definita come piramide olfattiva, che è formata da 3 differenti tipologie di note: quelle di fondo, quelle di cuore e quelle di testa. Rientrano fra le note di fondo la mirra, il vetiver, il cuoio e i legni; delle note di cuore fanno parte, invece, l’ambra, il cardamomo e gli agrumi come l’arancia amara, il limone e il bergamotto.

La piramide olfattiva

Le note di fondo sono quelle più avvolgenti e calde, che rappresentano la stessa essenza del profumo dal momento che permangono sulla pelle per lungo tempo. Le note di cuore rappresentano, appunto, il cuore – cioè il nucleo – del profumo, e sono a loro volta abbastanza persistenti. Infine ci sono le note di testa, che corrispondono ai primi aromi che vengono percepiti e rappresentano il vertice della piramide. Si tratta degli aromi più evanescenti e leggeri, che evaporano prima. In molti casi, poi, risulta apprezzabile la presenza di spezie ed erbe aromatiche, che offrono il giusto tocco di freschezza per un abbinamento ideale con le note gourmand. Infine, va ricordato che parlare di profumi, eau de toilette e acque di colonia non è la stessa cosa: i primi sono più persistenti, le seconde un po’ meno intense e le ultime ancora più leggere.