Ci sono venti nuove attività entrate a far parte del Rem, il Registro delle eccellenze molisane. Si tratta di un riconoscimento annuale concesso a quelle aziende operanti nel settore dell’enogastronomia, del turismo e dell’artigianato che, attraverso la loro attività, proteggono e promuovono le cose belle, buone e di qualità di questa piccola regione.

Il Rem è nato per iniziativa dell’associazione Molise Eccellenze che ha ideato questo concorso suddiviso per categorie: turismo e ricettività, enogastronomia e artigianato. Dentro al registro c’è finito davvero un po’ di tutto: dai laboratori orafi, ai caseifici, dal brand di accessori per uomo al produttore di pampanella e di splendide borse in pelle.

Una selezione un po’ diversa dal solito quella chiusa nelle scorse settimane da un comitato tecnico chiamato ad assegnare il bollino di Molise eccellenze. Ecco chi potrà fregiarsi di questo attestato di merito e bravura.

Categoria artigianato: Gocce di brina di Sabrina Trabucco, Norelli gioielli di Pasqualino Norelli, Antonio Pietromonaco e Ludovico original.

Categoria enogastronomia: Apicoltura Trucco, Azienda agricola Primo sole di Montagano, Caseificio molisano Barone, Caffè Camardo, Antico caseificio Monforte, Salumeria Coccagno, Caffè Coffee specialist team, Panificio-biscottificio Flo.Car, Azienda vitivinicola Il colle tinto, Pampanella La bella martinese.

Categoria Turismo: Pizzeria Bas&Co, Affittacamere Dimora del prete, Agriturismo La ginestra, Albergo diffuso La piana dei mulini, Dimora rurale Masseria Montepizzi, Ristorante Monticelli.

Il concorso è stato patrocinato dalla Camera di Commercio, Regione Molise, Cia Molise, il Gal – Molise verso il 2000, la Cna Molise e la Confesercenti di Campobasso.

I venti vincitori già iscritti nel Rem saranno premiati a breve durante una cerimonia istituzionale.