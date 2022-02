Il Comune di Pietracatella ha completato l’istallazione dei nuovi cartelli turistici per i monumenti storici di Pietracatella.

L’intervento di realizzazione dei nuovi pannelli informativo-turistico, per gli edifici e monumenti storici del paese, si è reso necessario per via delle pessime condizioni in cui versavano quelli ormai vecchi e fatiscenti.

Nei rinnovati cartelli è stata introdotta anche la traduzione in lingua inglese ed inserito un QR Code con cui, tramite uno smartphone, sarà possibile ottenere informazioni più dettagliate sull’edificio o sul monumento davanti al quale è collocata l’insegna informativa.

“Un’operazione tesa a valorizzare turisticamente il nostro borgo – dice il Sindaco Antonio Tomassone -. Con questi pannelli vogliamo fare in modo che i turisti (soprattutto di ritorno), ma anche i residenti, conoscano e approfondiscano la storia e le bellezze dei nostri monumenti ed edifici storici. Un altro tassello che valorizza il patrimonio storico e culturale del nostro paese”.

Si ringrazia per grafica, testi e ideazione Michele Pasquale, storico dell’arte e ricercatore di Pietracatella, da sempre impegnato nella divulgazione della storia molisana.