Pietracatella protagonista della trasmissione ‘Borghi d’Italia’ su Tv2000

Sabato 26 febbraio alle 12.15 Pietracatella protagonista della trasmissione Borghi d’Italia di Tv2000.

“Con la XV puntata della XII serie di Borghi d’Italia vi accompagniamo nel cuore del Molise alla scoperta del Comune di Pietracatella, paese della morgia – introduce il conduttore Mario Placidini -. Nel corso del programma incontriamo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visitiamo il borgo antico, le chiese, parliamo delle manifestazioni più importanti e percorriamo l’itinerario del Parco Letterario e del Paesaggio Francesco Jovine, collegato alla rete dei Parchi Letterari Italiani. Inoltre presentiamo i piatti tradizionali e le altre tipicità ma non mancano altre curiosità del luogo.”

“Un giorno importante per il nostro paese dice il Sindaco Tomassone in quanto avrà spazio su una vetrina nazionale in grado di far conoscere a tutto lo stivale Pietracatella e le sue bellezze, ma anche il Molise.

Il programma è un itinerario settimanale di 30 minuti nella storia, nell’arte e nelle tradizioni del Bel Paese. In ogni puntata protagonisti il borgo, con il suo Comune e la sua Chiesa, le parole vive della gente e il dialetto, la natura, il folclore, i sapori, l’associazionismo, la solidarietà, il volontariato. Quel che definisce, insomma, l’autenticità dei piccoli borghi italiani.

Borghi d’Italia nasce con questa ambizione: raccontare luoghi e genti depositari di una storia millenaria intrisa di cultura e spiritualità. Da qualche stagione si realizzano puntate speciali sulle città capoluogo.

Tv2000 è visibile sui canali 28 del digitale terrestre e 157 di SKY, o in streaming: www.tv2000.it