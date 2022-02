Perde la borsa con dentro la pensione, il sindaco la trova in autogrill e la restituisce

Il sindaco di Castellino del Biferno, Enrico Fratangelo, quando ha visto quella borsa abbandonata, nei pressi di un’area di servizio di Fragneto, ha pensato che qualcuno potesse averla persa. Si è avvicinato e, infatti, ha notato che all’interno c’erano tutti i documenti della proprietaria e un portafoglio con quasi tutta la pensione.

Fratangelo non ha perso tempo, ha portato la borsa con sè e ha immediatamente contattato la famiglia dell’anziana. La stessa famiglia che in una mail giunta in redazione chiede di ringraziare pubblicamente il primo cittadino di Castellino e di sottolinearne “il grande senso civico e di responsabilità”.

La signora è diretta da Benevento a Campobasso. Durante la sosta in autogrill, scendendo dall’auto non si accorge che le cade la borsa. Poco dopo il viaggio verso il capoluogo molisano riprende, ma la donna si accorge di non avere più la borsa soltanto una volta arrivata a destinazione.

Ci sono stati momenti di sconforto perchè nella bag c’era quasi tutta la pensione del mese ma anche i documenti personali. Questa mattina, però, la telefonata di Enrico Fratangelo. Il sindaco, risalito all’identità dell’anziana signora proprio tramite quei documenti che erano stati persi, si è immediatamente messo in contatto con la famiglia per informarla che – sempre ieri – anche lui si è fermato all’Area di servizio insieme alla sua famiglia e che quando aveva notato la borsa a terra si era preoccupato di metterla al sicuro.

“Vorrei – scrive nella mail la figlia dell’anziana signora – ringraziare il sindaco Enrico Fratangelo insieme alla sua famiglia perchè un simile gesto non lo dimenticheremo mai”.