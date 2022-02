Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, donna in ospedale

È stata ricoverata in ospedale la signora coinvolta nell’incidente stradale avvenuto questa sera (15 febbraio), intorno alle 19, sulla strada provinciale che dal capoluogo conduce verso Gildone. Nei pressi del ponte dello Scarafone, stando a quanto si apprende, l’automobilista ha perso il controllo dell’auto che guidava. Stando ad alcune ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato dalla presenza di un cinghiale sulla carreggiata: per evitare l’impatto l’automobilista sarebbe finita fuori strada.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari con un’ambulanza inviata dal 118 che ha trasportato la donna al Cardarelli in codice giallo. È stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso che hanno aiutato la signora ad uscire dalla vettura. Nonostante qualche ferita riportata, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Tuttavia, per svolgere ulteriori accertamenti medici è stato disposto il suo ricovero in ospedale.