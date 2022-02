Parco eolico, si allarga fronte del no. Don Nicola Pietrantonio: “Questa non è transizione giusta”

L’installazione di un parco eolico da 48 megawatt costituito da 12 torri alte 200 metri che dovrebbero essere installate tra i comuni di San Martino in Pensilis e Rotello attraversando in parte anche uno storico oliveto, “è l’ennesima minaccia al patrimonio produttivo, paesaggistico, culturale, identitario del territorio basso molisano in nome del preminente richiamo alle fonti di energia rinnovabili”. Sono le parole di don Nicola Pietrantonio, parroco d Campomarino e presidente del Comitato per la Salvaguardia del territorio molisano, costituitosi nel maggio 2021 per opporsi alla realizzazione di parchi eolici e fotovoltaici in basso Molise e del quale fanno parte diverse aziende di agricoltura biologica, vinicole e olivicole. Don Nicola Pietrantonio, in una nota, evidenzia il rischio che “vengano compromesse ancora una volta le produzioni agroalimentari eccellenti e uliveti secolari, ancora una volta sarà compromesso il connubio geomorfologico, climatico e di antiche capacità produttive”.

“Non si può accettare – dice il sacerdote – che determinate aree territoriali siano stravolte e snaturate in modo selvaggio nelle loro peculiarità ambientali, economiche e sociali, in nome della necessità di aumentare le fonti di energia rinnovabili. E’ lo stesso ministro per la transizione energetica Roberto Cingolani a porre in risalto il concetto di Just Transition, laddove – aggiunge – dice che una transizione giusta deve essere sostenibile sul piano ambientale come su quello sociale”.

Il comitato annuncia che chiederà un incontro urgente con l’assessore regionale per le politiche energetiche e l’ambiente Quintino Pallante al fine di sollecitare il piano energetico. Intanto il progetto, per il quale ci sono state interrogazioni parlamentari di Antonio Federico (M5S) e Annaelsa Tartaglione (Forza Italia) è arrivato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo il parere favorevole del Mite e il parere sfavorevole del Mibaac.