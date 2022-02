Il presidente della Camera di Commercio del Molise Paolo Spina è preoccupato, e non lo nasconde. “Stanotte – dice – è accaduto quello che forse tutti si aspettavano ma che apre a conseguenze inimmaginabili. Siamo preoccupati, c’è un fortissimo timore per le ripercussioni anche a tutti i livelli, e anche in Molise”. Secondo l’ultimo report fornito dalla Camera di Commercio le esportazioni nei confronti della Russia si attestano sui 5 milioni di euro e quelle in Ucraina sui 2 milioni. Le merci maggiormente esportate dal Molise in Russia e Ucraina sono i prodotti alimentari. “I nostri numeri sono inezie – precisa Spina – rispetto ai grandi numeri nazionali e internazionali, ma è evidente che l’aumento del prezzo delle materie prime, peggiorato da quanto sta accadendo, coinvolgerà a cascata tutte le altre materie e travolgerà l’industria e l’agricoltura, determinando una diminuzione dei consumi e un aumento fortissimo dell’inflazione”.

C’è un problema che coinvolge tutti, fa capire Spina, e riguarda la reazione dei Paesi europei (oltre che degli Stati Uniti) rispetto allo scenario internazionale. “Vedo il futuro estremamente nero in relazione a quanto accaduto stanotte in Ucraina, ma adesso il nodo è capire come il governo italiano e le democrazie occidentali vorranno opporsi a questa aggressione assolutamente ingiustificata nel cuore della nostra Europa e delle nostre democrazie”. Il presidente della Camera di Commercio, che sta seguendo con forte apprensione l’attualità e i mercati, si augura “una risposta decisa all’aggressione ingiustificata dell’Ucraina, con sanzioni che devono essere decise e importanti e non di facciata”.

“Dobbiamo capire tutti – dichiara Spina – che questo è il momento in cui è indispensabile fare sacrifici e stringere la cinghia, perché l’alternativa sarebbe una guerra dalle conseguenze inimmaginabili. Le ripercussioni delle sanzioni – avverte -saranno pesantissime anche per noi europei, e questo lo dobbiamo capire, come dobbiamo capire che una risposta netta e omogenea all’aggressione da parte della Russia è l’unico modo per evitare la guerra, un conflitto dalle conseguenze inimmaginabili”.

Cosa ci aspetta? “Un ulteriore incremento del costo dell’energia, prima di tutto. E’ evidente che in Molise, dove uno stipendio medio non supera i 1300 euro, tra incremento del costo dell’energia ed inflazione al 5% ci sarà un fortissimo decremento dei consumi. Di conseguenza occorre ripensare da subito alla politica finanziaria interna prevedendo misure di tassazione sui redditi elevati. Immagino sia impopolare – conclude – ma è l’unica strada per evitare di mettere in ginocchio l’80% per cento della popolazione. I nostri imprenditori, i nostri agricoltori, allevatori, produttori, lavoratori dei piccoli paesi del Molise sanno soffrendo tantissimo, e si apre un orizzonte di sangue e lacrime. Questa non è una pagliacciata, i sono di mezzo i destini dei popoli”.