Ospedali, concorso per anestesisti non va deserto: 11 idonei, 7 saranno assunti

Almeno questa volta il concorso per anestesisti non è andato deserto, come spesso è avvenuto in passato. Si tira un sospiro di sollievo all’Asrem e negli ospedali molisani dove finalmente arriveranno sette medici di anestesia e rianimazione. Si sono concluse le procedure concorsuali indette dall’Azienda sanitaria con un bando pubblicato lo scorso 3 settembre per rinforzare gli organici carenti nelle strutture regionali. All’ospedale Cardarelli di Campobasso, hub nella cura del covid e unico centro regionale dotato di una Terapia Intensiva nella quale vengono assistiti i pazienti covid che devono essere sottoposti a ventilazione polmonare h24, la situazione è precipitata nelle ultime settimane, ossia quando nel pieno della quarta ondata tre anestesisti hanno presentato le dimissioni per accettare un incarico in un altro ospedale privato.

Al termine delle prove d’esame, la commissione esaminatrice ha stilato la graduatoria con gli undici idonei. Sette saranno assunti.

Non è chiaro quanti di loro saranno assegnati all’ospedale di Campobasso, presidio fra l’altro dotato di moduli di Rianimazione mobile ad alta tecnologia realizzati all’esterno, nell’ex parcheggio delle ambulanze adiacente al pronto soccorso con dieci posti letto e inaugurati quasi un anno fa (lo scorso marzo, ndr). Sull’impiego dei moduli pesava proprio la carenza di personale. Discorso simile per il padiglione covid che doveva essere realizzato nell’ex hospice del Cardarelli.

“In quali ospedali saranno impiegati i sette medici anestesisti? Li assegneremo dove ci sarà bisogno”, dice solo il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano. “Per ora abbiamo concluso la procedura concorsuale e dovranno firmare i contratti. Ci sono undici idonei e sette saranno assunti”.