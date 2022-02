Furti a ripetizione, anche in pieno giorno. Sono settimane di apprensione in basso Molise dove si sono verificati numerosi furti in appartamento e in aziende soprattutto nel territorio di Petacciato e alla periferia di Termoli, in particolare nella zona fra Difesa Grande e San Giacomo degli Schiavoni.

Gli ultimi colpi in ordine cronologico hanno visto fra le vittime alcuni residenti nella zona di contrada Lemitoni a Petacciato, dove i ladri hanno colpito appena calato il buio, ancora di pomeriggio e con i residenti nelle vicinanze. Portati via soldi e oggetti preziosi per diverse migliaia di euro.

Ma a Petacciato è stata presa di mira anche la zona industriale dove sorgono diverse piccole aziende, visitate a più riprese dai malviventi capaci di portare via macchinari e attrezzature anche di valore senza lasciare tracce. In paese c’è sgomento per furti che sembrano avvenire senza che apparentemente nessuno abbia visto nulla e nemmeno l’impianto di videosorveglianza attivato negli anni passati sta dando soddisfacenti ai fini delle indagini. Rubate inoltre alcune auto che erano parcheggiate proprio nelle vicinanze della zona industriale.

Nei giorni scorsi però altri furti sono avvenuti in zona Difesa Grande, in aree rurali e distanti dal centro abitato. Anche in questo caso le vittime sono state derubate a metà pomeriggio e in qualche caso mentre erano tranquillamente fra le mura di casa.

Ripulite dai ladri diverse villette e appartamenti nei quali la presunta banda ha fatto incetta di soldi, gioielli e preziosi con refurtive che vanno da pochi oggetti di valore a diverse decine migliaia di euro in qualche caso. Su questa preoccupante ondata di furti stanno indagando le forze dell’ordine alle quali si sono rivolte le vittime per cercare di avere giustizia.

Intanto però cresce la paura per chi si è visto entrare in casa dei malintenzionati in pieno giorno con la sensazione crescente di essere indifesi.